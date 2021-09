"Die Sonne geht immer auf", schreibt Sängerin Elle King im März, als sie der Welt ihre Schwangerschaft mitteilt. Hinter ihr liegen zu diesem Zeitpunkt zwei Fehlgeburten. Doch nun ist alles gut gegangen. Die "Ex's & Oh's"-Interpretin ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Sängerin Elle King hat in ihrem Leben wohl schon so manche Enttäuschung hinter sich. Das lässt nicht nur der Text ihres Hits "Ex's & Oh's" erahnen, in dem sie über verflossene Liebschaften sinniert. Auch aus ihrem ganz realen Privatleben sind eher unschöne Episoden bekannt.

So liegt bereits eine turbulente Ehe hinter der in Los Angeles geborenen US-Amerikanerin. Nachdem sie Anfang 2016 ihren damaligen Freund geheiratet hatte, verkündete sie 15 Monate später auch schon wieder, sich scheiden lassen zu wollen. Obwohl der Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen ihren Lebensgefährten zu jener Zeit im Raum stand, kam sie jedoch abermals mit ihm zusammen.

Im Oktober 2018 dann machte allerdings die Meldung die Runde, King habe inzwischen einen neuen Mann an ihrer Seite. Sein Name: Dan Tooker. Im Oktober 2020 verlobten sich die beiden.

"Die Welt ist um 3700 Gramm reicher"

Doch nicht nur mit Blick auf ihre Beziehungen musste King manch leidvolle Erfahrung machen. Noch härter hat sie womöglich ihr unerfüllter Kinderwunsch getroffen. Zwei Mal erlitt die 32-Jährige bereits eine Fehlgeburt. Umso euphorischer klang es, als sie im März via Instagram bekannt gab, dass sie nun abermals schwanger und diesmal offenbar alles auf einem guten Weg sei.

"Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass wir schwanger sind", schrieb die Sängerin in ihrem damaligen Post. "Mit dieser Nachricht geht aber auch eine große Sorge einher", fügte sie hinzu. Mit Blick auf andere Frauen wolle sie sehr sensibel mit dem Thema umgehen. "Dieses Wunderkind kommt nach zwei sehr großen Verlusten. Es ist eine schreckliche und sehr schmerzhafte Erfahrung für jeden. Aber die Sonne geht immer auf", übte sich King in Optimismus.

Die Strategie ist anscheinend aufgegangen. Ausgeplaudert hat das Großvater Rob Schneider auf seinem Instagram-Account. "Die Welt ist um 3700 Gramm reicher. Gratulation an Elle und Dan. In Liebe, Großvater Robbie“, schrieb er dort in einem Post, den er später jedoch wieder löschte.

Schneider, der als Comedian in den USA ebenfalls populär ist, plauderte zudem aus, dass es sich bei seinem Enkelkind um einen Jungen handele. Elle King kann die Enttäuschungen aus ihrer Vergangenheit also nun wohl getrost abhaken.