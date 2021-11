Normalerweise hüllt sich Ellie Goulding bezüglich ihres Privatlebens gern in Schweigen. Sogar ihre Schwangerschaft hält sie lange geheim. Nun aber gibt es einen Anlass, der sie dazu bringt, zum ersten Mal ein Foto von sich und ihrem Sohn in den sozialen Medien zu posten.

Am vergangenen Donnerstag präsentierte Ellie Goulding zum ersten Mal ein Foto ihres Sohnes Arthur Ever Winter Jopling auf der Social-Media-Plattform Instagram. In einer dazugehörigen Story verriet die britische Sängerin, warum sie dieser Schritt im Vorfeld "nervös" machte.

"Ich habe entschieden, ihn nicht der Welt der sozialen Medien auszusetzen", erklärte die 34-jährige Goulding ihren Followern. Sie sei vor dem Posten des Bildes, auf dem sie ihren kleinen Jungen auf dem Arm hält, "besonders nervös" gewesen - auch wenn man "nur seinen Hinterkopf" erkenne. "Meine Gefühle diesbezüglich sind sehr stark", schrieb die 34-Jährige und fügte in Klammern hinzu: "Ich denke, es ist seine Entscheidung, wenn er älter ist!" Die Musikerin bezeichnete sich zudem in Bezug auf ihre Mutterrolle als "extrem beschützend".

Normalerweise hält sich Goulding nämlich mit privaten Informationen gern zurück. Auch ihre Schwangerschaft hielt die Britin für die längste Zeit geheim. Erst als sie bereits im achten Monat war, teilte sie die freudige Neuigkeit mit ihren Fans. Das Baby sei nicht geplant gewesen, hatte Goulding der Zeitschrift "Vogue" anvertraut.

Weltklimakonferenz zum Anlass genommen

Der Anlass für Gouldings jetzigen Post ist die aktuell im schottischen Glasgow stattfindende Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Neben ihren Mutter-Sohn-Schnappschuss schrieb die "Lights"-Interpretin: "Mache mich heute auf den Weg zur UNO-Klimakonferenz. Unsere kommenden Generationen sollten keinen kaputten Planeten erben müssen, weil wir die Möglichkeit nicht genutzt haben, ihn zu reparieren, als wir es konnten! Auf geht's!"

Goulding brachte ihr erstes Kind im vergangenen April zur Welt. Vater des kleinen Arthur Ever Winter ist ihr Ehemann, der 29-jährige Kunsthändler Caspar Jopling. Das Paar ist seit September 2019 verheiratet. Kennengelernt haben sie sich 2016, nachdem sie bei einem von ihrer gemeinsamen Freundin, Prinzessin Eugenie, arrangierten Dinner, nebeneinander saßen.