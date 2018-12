Man muss schon zweimal hingucken, doch das geschulte Auge wird schnell ahnen, welche zwei Grazien hier so gülden funkeln. Eine der Schwester hat alte Familienfotos veröffentlicht - Feiertage im Partnerlook haben offenbar Tradition.

In der Öffentlichkeit wirken sie unzertrennlich. Und ganz offenbar ist der innige Bund der Schwestern keine langjährige PR-Strategie. Bereits im Kindesalter posierten die beiden stolz im Partnerlook nebeneinander. Die Rede ist von Paris und Nicky Hilton - und die Beweisfotos für die Doppeltes-Lottchen-Nummer der beiden jungen Damen lieferte keine Geringere als Paris Hilton selbst.

Auf Instagram postete Paris Hilton eine kurzes Video mit einer Aneinanderreihung verschiedener Kinderfotos von sich und ihrer Schwester. Auf dem ersten posieren die beiden im selben Outfit in Schwarz-Gold auf einer Couch, auf einem anderen Bild sind sie in weiß-rosafarbenen Prinzessinnen-Kleidchen und mit Kopfschmuck unterm Weihnachtsbaum zu sehen. Mal tragen die Hilton-Schwestern schwarz, mal rot - immer aber identische Looks.

#twinning

"Damals als meine Mutter meine Schwester und mich in aufeinander abgestimmte Kleider gesteckt hat", schreibt Paris Hilton zu dem Video. Ganz so arg dürfte sie sich daran aber nicht gestört haben. Der Post klingt nicht bitter, sondern liebevoll. Sie hat ihn mit dem Hashtag #twinning versehen. Der Ausdruck kommt vom englischen Wort Wort für "Zwilling", "twin". Gemeint ist, dass man aussieht oder sich aufführt wie Zwillinge.

Und tatsächlich haben Paris und Nicky Hilton ihre Karrieren dann auch gemeinsam gestartet. Nach ihrem Umzug nach New York wurden sie in den frühen 2000er Jahren als Partygirls zunächst bekannt, dann berühmt-berüchtigt. Über die Jahre sind beide ruhiger geworden. Paris Hilton tourt allerdings noch erfolgreich als DJ um die Welt. Nicky Hilton heißt mittlerweile Nicky Hilton Rotschild. Sie hat geheiratet und hat mit ihrem Mann James Rotschild zwei Kinder.