Insgesamt 16 Jahre steht Johnny Solinger als Frontmann der Hard-Rock-Band Skid Row auf der Bühne. Nun ist der US-Musiker im Alter von 55 Jahren verstorben. Erst vor kurzem gab der Sänger bekannt, gesundheitlich angeschlagen zu sein.

Der ehemalige Skid-Row-Sänger Johnny Solinger ist am Samstag im Alter von 55 Jahren gestorben. Einen Monat zuvor hatte er seinen Fans laut "Newsweek" mitgeteilt, dass bei ihm Leberversagen diagnostiziert worden war.

Auf der offiziellen Instagram-Seite trauern seine früheren Band-Kollegen um den Rocker: "Wir sind traurig, die Nachricht von unserem Bruder Johnny Solinger zu hören. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Fans." Weiter schrieben die US-Musiker: "Viel Glück, Singo. Grüß Scrappy von uns", womit sie auf seinen verstorbenen Großvater, Willard Jesse "Scrappy" Smith, anspielten. Ihm hatte Solinger sein Soloalbum "Scrappy Smith" aus dem Jahr 2014 gewidmet.

Der Post wurde von den Mitgliedern Rachel Bolan, ZP Theart, Snake Sabo, Rob Hammersmith und Scotti Hill mit "viel Liebe" unterzeichnet. Johnny Solinger war ehemaliger Frontman der 1986 gegründeten Band und performte von 1999 bis 2015. Solinger ist auf mehreren Skid-Row-Alben zu hören, darunter "Thickskin", "Revolutions per Minute", "United World Rebellion" und "Rise Of The Damnation Army".

Eine Spendenseite, die ein angeblicher Freund von Solinger organisiert und auf der mehr als 16.000 Dollar, rund 13.400 Euro, ursprünglich für Solingers Arztrechnungen gesammelt wurden, bestätigt ebenfalls den Tod des US-Musikers.

Unter Berufung auf seine Ehefrau, Schauspielerin Paula Marcenaro, heißt es auf der Seite, die jetzt für "Beerdigungskosten" sammelt: "Update von Paula....Johnny ist gestorben. Ich habe seine Hand gehalten. Er ist in Frieden gegangen. Ich danke euch allen. Ich werde eine Pause von allem einlegen, aber bitte seid euch sicher, dass ich für immer dankbar für eure Liebe bin."