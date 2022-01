In den 1970er-Jahren gehört der Österreicher Ernst Stankovski zu den beliebtesten Showmastern auch in Deutschland. Viele Jahre moderiert er einmal im Monat im ZDF die Sendung "Erkennen Sie die Melodie?". Nun stirbt der Moderator und Schauspieler im Alter von 93 Jahren.

Trauer um Ernst Stankovski. Der österreichische Schauspieler, Regisseur, Kabarettist und Moderator ist am 26. Januar im Alter von 93 Jahren gestorben. Das hat sein Sohn bestätigt. Hierzulande wird er vor allem als sympathischer Quizmaster der ZDF-Sendung "Erkennen Sie die Melodie?" in Erinnerung bleiben.

Stankovski wurde 93 Jahre alt. (Foto: imago images/APress)

Ehe Stankovski sich erstmals in Wien auf zahlreichen Theaterbühnen bewies, machte er eine Lehre zum Friseur. 1945 nahm er regelmäßig Gesangsunterricht und absolvierte zudem eine Tanz- und Schauspielausbildung. Ab 1946 zählte der gebürtige Wiener zum Ensemble des Theaters in der Josefstadt. Später wurde er an mehreren Deutschen Schauspielhäusern engagiert, etwa in München, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Hannover und Hamburg.

Neben seinen Theaterprojekten machte sich Stankovski auch als Kabarettist, Chansonnier und Filmschauspieler einen Namen. In seiner langjährigen Karriere hatte er unter anderem Auftritte in "Das Traumschiff", "Tatort" oder "Der Bulle von Tölz".

Hierzulande erlangte er vor allem durch seinen Moderationsposten in der ZDF-Quiz-Sendung "Erkennen Sie die Melodie?" Bekanntheit. Dort stand er von 1969 bis 1977 einmal monatlich vor der Kamera. Die Sendungen wurden auch im ORF gezeigt.