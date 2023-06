Mit "Sophia, der Tod und ich" schreibt Musiker Thees Uhlmann 2015 ein Buch, das viele Anhänger findet. 2022 entsteht unter der Regie von Charly Hübner eine Filmadaption mit Anna Maria Mühe, Dimitrij Schaad und Mark Hosemann, die demnächst in die Kinos kommt. Sehen Sie den ersten Trailer dazu exklusiv bei ntv.de

Eigentlich kennt man Thees Uhlmann als Gründungsmitglied und Frontmann der Hamburger Band Tomte, seit 2011 aber vor allem als Solokünstler dank Hits wie "Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf" und den Alben"Thees Uhlmann", "#2" und "Junkies und Scientologen".

2015 dann tritt Uhlmann erstmals auch als Romanautor auf und veröffentlicht mit "Sophia, der Tod und ich" sein literarisches Debüt. Dieses Werk, in dem sich der heute 49-jährige Musiker und Autor humoristisch mit dem Thema Tod auseinandersetzt, liegt nun dem gleichnamigen Film zugrunde, bei dem "Tatort"-Star Charly Hübner Regie führte und der am 31. August in die Kinos kommt.

Wenn der Tod an die Tür klopft

Darum geht's: Der Tod (Marc Hosemann) steht vor der Tür von Reiner (Dimitrij Schaad) und erklärt ihm, dass er in drei Minuten sterben wird. Eine Verkettung irrwitziger Umstände, bei denen Reiners Ex-Freundin Sophia (Anna Maria Mühe) eine entscheidende Rolle spielt, verhindert jedoch das prompte Ableben. Stattdessen finden sie sich auf einer chaotischen Reise wieder, die zunächst zu Rainers Mutter (Johanna Gastdorf) und schließlich seinem kleinen Sohn Johnny (Mateo Kanngiesser) führt - mit von der Partie der Tod, der das irdische Leben zu genießen scheint. Verkompliziert wird alles durch einen zweiten Tod (Carlo Ljubek), der die Killermission vollenden soll. Ganz offensichtlich ist das Geschehen dem scheinbar allmächtigen G. (Josef Ostendorf) und seinem Erzengel Michaela (Lina Beckmann) entglitten ...

Charly Hübner, der erste Regie-Erfahrungen bei "Bibi & Tina" sammeln konnte, erarbeitete seit der ersten Idee 2016 gemeinsam mit Autorin Lena May Graf das Drehbuch zu "Sophia, der Tod und ich", dessen Umsetzung im Frühjahr 2022 in Hamburg, Berlin, Brandenburg und Bayern stattfand. Mit Anna Maria Mühe, Dimitrij Schaad, Mark Hosemann und Johanna Gastdorf ist der Streifen zudem hochkarätig besetzt und verspricht beste Kinounterhaltung. Einen ersten Einblick gewährt jetzt der Trailer zum Film, der bei ntv.de seine Premiere feiert.