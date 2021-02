Ende vergangenen Jahres macht FKA twigs öffentlich, von ihrem Ex-Freund Shia LaBeouf während der kurzen Beziehung sexuell misshandelt worden zu sein. In einem Interview spricht sie jetzt über die toxische Liaison und gibt an, sogar mehrfach Angst um ihr Leben gehabt zu haben.

2019 lernten sich Shia LaBeouf und FKA twigs am Set eines Films kennen und verliebten sich. Die zwei gingen eine kurze Beziehung ein, die laut der britischen Musikerin allerdings schnell toxisch wurde. Sie wirft dem Schauspieler unter anderem körperliche und sexuelle Übergriffe, emotionalen Missbrauch, Zufügung von emotionalem Stress und grobe Fahrlässigkeit vor. Er soll sie sogar wissentlich mit einer sexuell übertragbaren Krankheit angesteckt haben. Im Dezember 2020 verklagte sie ihn. In einem Interview geht die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Barnett heißt, jetzt weiter ins Detail.

In dem Gespräch mit der britischen Ausgabe der Zeitschrift "Elle" sagt FKA twigs, sie habe mehrfach Angst um ihr Leben gehabt. "Es ist ein Wunder, dass ich da lebend rausgekommen bin", sagt sie. Mehrfach hätte sie um ihr Leben fürchten müssen. Als besonders traumatisierend beschreibt Barnett ein Wochenende im Februar 2019, an dem die Gewalt eskaliert sei. Sie sei nachts aufgewacht, LaBeouf habe auf ihr gelegen und versucht, sie zu erwürgen. Dabei habe er ihr zugeflüstert: "Wenn du nicht aufhörst, verlierst du mich". Am folgenden Morgen soll er sie vor dem Hotel zu Boden geschleudert haben.

Traumatisierende Autofahrt

Auf der Rückfahrt sei er dann wie ein Irrer gefahren und habe gefordert, sie solle ihm sagen, dass sie ihn liebt. "Ich dachte mir, was wohl mit meinem Körper passiert, wenn wir mit 80 Meilen in der Stunde in eine Mauer fahren. Ich habe kein Airbag-Zeichen im Armaturenbrett entdecken können und dachte mir: 'Wird dieses Auto mein Brustbein zerquetschen?'", so FKA twigs rückblickend auf das traumatische Ereignis. Sie habe alle Optionen im Kopf durchgespielt. "Wenn ich mich hinkauere, wird mir dann das Genick beim Aufprall gebrochen? Soll ich bei voller Fahrt lieber rausspringen?" Als sie an einer Tankstelle hielten, wollte sie flüchten, doch habe LaBeouf sie gepackt, gegen das Auto geschleudert und wieder in den Wagen gezerrt.

Der 34-Jährige soll außerdem eine Waffe besessen haben. Wegen dieser habe sie sich nachts nicht mehr auf die Toilette getraut, weil sie Angst gehabt habe, dass er sie für einen Einbrecher halte und erschieße, zitiert das Magazin Barnett. Sie habe ein Foto der Pistole an ihren Manager geschickt, weil sie gedacht habe: "Wenn er mich erschießt, wird es eine Untersuchung geben, und sie werden die Puzzleteile zusammensetzen. Also muss ich ihnen Hinweise hinterlassen."

"Ich schäme mich"

Es ist nicht das erste Mal, dass FKA twigs über die Beziehung zu Shia LaBeouf spricht. Unter anderem machte sie öffentlich, dass der Hollywood-Star eine Art Regelwerk für ihre Beziehung aufgestellt haben soll. Bei Twitter nannte sie LaBeouf einen "pathologischen Lügner", der sie in eine betrügerische Beziehung "hineingezogen" habe, indem er behauptet habe, Single zu sein. "Ich glaube, dass er sehr krank ist und habe Mitleid mit ihm UND seinen Opfern", hieß es dort weiter.

Der Schauspieler äußerte sich zu den Vorwürfen und stritt sie nicht ab. In einer E-Mail an "The New York Times" hieß es: "Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggressionen, nur Erklärungsversuche. Ich habe mich selbst und alle um mich herum jahrelang missbraucht. (...) Ich schäme mich für diese Geschichte und es tut mir leid für diejenigen, die ich verletzt habe."