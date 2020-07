Mit Songs wie "Insomnia" mischen Faithless in den 90er-Jahren die elektronische Musikszene auf. Nun melden sie sich nach zehn Jahren Funkstille mit der Single "This Feeling" und zugehörigem Video zurück. Ein Song, der von "leichten Klamotten, möglichen Freundschaften, Sommernächten und Tanzen" erzählt.

"I Can't Get No Sleep" ("Ich kann nicht schlafen") sang Rapper Maxi Jazz 1995 im ikonischen Faithless-Song "Insomnia". Inmitten der von Eurodance, Happy Hardcore und sonstigem Hitparaden-Techno dominierten Musiklandschaft zeigte die britische Band auf, dass es auch eine Spur tiefsinniger geht. So sprengten Faithless mit ihrer eigentümlichen Mischung aus Trip-Hop, Trance und Dance Genre-Grenzen.

Auch spätere Werke wie etwa das 2004 erschienene "No Roots" fanden nicht nur bei eingeschworenen Electro-Jüngern Beachtung. Dennoch legten Faithless 2010 eine Pause ein, auf die sogar die Ankündigung einer Auflösung der Band folgte. Doch das sollte man nicht so ernst nehmen, verriet Sängerin Dido, ihres Zeichens die Schwester von Faithless-Mitbegründer Rollo in einem ntv.de Interview Anfang 2019. "Sie sagen dauernd solche Dinge."

Und siehe da: Sie sollte Recht behalten. So feiern Faithless nun mit dem Song "This Feeling" nach zehn Jahren Comeback! Er ist der Vorbote auf das siebte Studioalbum der Formation, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Außergewöhnliche Premiere

"Es ist ein Song, der in unseren Augen textlich und musikalisch die Erinnerungen an die großartigen hinter uns liegenden Sommer transportiert. Draußen auf der Straße mit seinen Kumpels, aber auch die heutige Wärme. Von leichten Klamotten, möglichen Freundschaften, Sommernächten und Tanzen", heißt es in einer Mitteilung der Band. Und vielleicht werden beim einen oder anderen ja wirklich Erinnerungen wach an eine Zeit, an der Begriffe wie Abstandsregeln oder Hust- und Niesetikette noch wie Fremdworte klangen.

Der Clip zu "This Feeling" feierte eigentlich bereits am Donnerstag Premiere - überall dort, wo gerade die Sonne unterging. Faithless ließen sich zur Feier der Veröffentlichung nämlich etwas ganz Besonderes einfallen. So konnten Zuschauer das Video zwar vorab auf einer eigens eingerichteten Webseite sehen, jedoch nur zur Zeit des Sonnenuntergangs in ihrer jeweiligen Region. Danach verfiel der Zugang wieder. Um das genaue Zeitfenster für jeden Nutzer exakt zu bestimmen, wurde sogar auf Daten der Europäischen Weltraumorganisation ESA zurückgegriffen.

Wer die Premiere versäumt haben sollte, muss sich jedoch nicht grämen. Ab sofort gibt es das Video zu "This Feeling" für jedermann, an jedem Ort, zu jeder Zeit zu sehen.