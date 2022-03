Wegen seiner Absage für den Gedenkgottesdienst zu Ehren seines verstorbenen Großvaters erntet Prinz Harry heftige Kritik. Kurz darauf sorgt er mit einem Videoclip auf Twitter aber schon wieder für Lacher. Der Herzog von Sussex wirbt darin für die Invictus Games in Den Haag - mit einem überraschenden Twist.

Mit einem witzigen Promo-Video für die Invictus Games hat Prinz Harry auf Twitter seine humorvolle Seite unter Beweis gestellt. Der 37-Jährige wirbt darin für die paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, die vom vom 16. bis 22. April in Den Haag stattfindet. Angeblich wird Harry, der Schirmherr der Invictus Games ist, auch vor Ort erwartet.

Der neue Clip zeigt, wie der Herzog von Sussex vor der Veranstaltung in einem Videocall mit Teilnehmern Niederländisch lernt. Am Ende enthüllt er zudem, dass er zur Vorbereitung auf die Veranstaltung bereits von Kopf bis Fuß Orange trägt. Sogar einen Hut und eine Sonnenbrille in der Nationalfarbe der Niederlande hat Prinz Harry dabei.

Der Enkelsohn von Queen Elizabeth II. hatte kurz vor Veröffentlichung des Clips für Kritik gesorgt, weil er nicht zu dem Gedenkgottesdienst für seinen verstorbenen Großvater Philip am 29. März nach London reist. Royal-Expertin Angela Levin erklärte laut "Daily Mail", dass Harry damit "die Queen brüskiert", die immer noch den Verlust ihres Mannes betrauere.

Während sich einige User in den sozialen Medien darüber ärgern, dass Prinz Harry nicht zur Gedenkveranstaltung kommt und stattdessen im Netz für Spaß sorgt, feiern ihn auch viele Fans für den Clip. "Absolut brillant" und "wundervoll" heißt es in den Kommentaren.

Vor Kurzem hatte es eine Diskussion um Polizeischutz für Prinz Harry in Großbritannien gegeben. Sein juristisches Team soll Medienberichten zufolge vorgebracht haben, dass der Herzog von Sussex sich "nicht sicher dabei fühlt", seine Familie nach Großbritannien zu bringen. Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, waren Anfang 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und leben mit ihren beiden Kindern im kalifornischen Montecito.