Ende des Jahres kommen zwei von Eddie Van Halen umgebaute und häufig gespielte Gitarren unter den Hammer. Fans müssen für die Instrumente aber tief in die Tasche greifen, denn jedes von ihnen soll rund 80.000 Dollar einbringen.

Nicht einmal zwei Monate nach dem Tod von Eddie Van Halen werden zwei Instrumente des Jahrhundert-Gitarristen versteigert. Das gab das Auktionshaus "Julien's Auctions" jetzt bekannt. Es wird erwartet, dass jede der beiden Gitarren zwischen 40.000 und 80.000 Dollar einbringen wird. Die Auktion findet am 4. und 5. Dezember statt.

Van Halen und seine Gitarre 1977. (Foto: imago images/MediaPunch)

Das erste schwarz-weiße Instrument der Marke Charvel bekam laut Auktionshaus von Van Halen höchstpersönlich den ikonischen Steifen-Look mit Klebeband verpasst. Als Beweis sind der Gitarre Fotos beigelegt, die die Arbeiten zeigen. Außerdem hat sie einen Brandfleck an der Kopfplatte. Dort hatte Van Halen während eines Auftritts 2004 eine brennende Zigarette unter die Saiten geklemmt. Die Front ziert zudem ein Autogramm des Gitarren-Virtuosen.

Spezieller Look und Signatur

Die zweite rot-schwarze E-Gitarre der Marke Kramer wurde von Van Halen und seinem Gitarren-Techniker Matt Bruck stark modifiziert. Auch sie wurde im Streifen-Look gestaltet, auch sie ist signiert. Sie wird mit einem von Van Halens Plektren und zwei seiner Back-Stage-Pässe versteigert. Van Halen hatte sie dem Besitzer der Bar in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana geschenkt, in der er Ende August 1980 seine Ex-Frau Valerie Bertinelli kennengelernt hatte. Mit ihr war Van Halen zwischen 1981 und 2007 verheiratet. Sie haben den gemeinsamen Sohn Wolfgang.

Eddie Van Halen starb am 6. Oktober an den Folgen einer Kehlkopfkrebserkrankung. Das gab sein Sohn bei Twitter bekannt. "Er war der beste Vater, den ich mir wünschen konnte", schrieb er dort. Der Musiker war die prägende Figur der Band Van Halen. Er galt als Meister an den Saiten und als einer der besten seines Fachs. Zahlreiche andere Musiker bekundeten ihre Trauer in den sozialen Medien, darunter Ozzy Osbourne, Tommy Lee von Mötley Crüe, Gene Simmons von Kiss sowie die Kollegen von Nickelback und Duran Duran.