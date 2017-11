Unterhaltung

Die Idylle ist trügerisch: "Father" von Kim Sanders klagt an

Heute ist "Internationaler Tag für die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen". Gelegenheit, auch noch einmal über Gewalt gegen Kinder nachzudenken. Die Sängerin Kim Sanders hat ein eindrucksvolles Video zu ihrem Song "Father" produziert. Sie klagt an.

Überall auf der Welt sind Mädchen und Frauen Opfer von körperlichen, seelischen oder sexuellen Gewalttätigkeiten. Rund 70 Prozent aller Frauen haben mindestens ein mal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren, sogar viele Schwangere sind davon betroffen.

Kurze Szenen von Kindern in der Natur, schwarzweiß. Die Sonne scheint, aber die Idylle ist trügerisch, nichts stimmt. Die Sängerin Kim Sanders verarbeitet mit ihrem Song "Father" das Trauma ihrer Kindheit: sie wurde vom Stiefvater körperlich misshandelt. "Mein Stiefvater war ein sehr gemeiner, kalter und angsteinflößender Mann. Allein seine Gegenwart rief Schrecken hervor, seine Strafen waren unmenschlich", erzählt sie. Die emotionalen Wunden verfolgten Sanders mit Schulproblemen, Depressionen, Magersucht und mit jahrelanger Therapie bis ins Erwachsenenalter.

Regisseur Guntram Krasting, Kameramann Martin Neumeyer und dem Produktionsteam von Sirensrock ist es nun gelungen, den Song in intensive Bilder zu fassen. "Kim Sanders Song 'Father' ist eine starke und ehrliche Anklage. Direkt spricht sie ihren Vater an, unter dessen Gewalt sie als Kind hat leiden müssen", sagt Krasting. "Für den Mut von Kim Sanders, ihr persönliches Schicksal öffentlich zu machen habe ich großen Respekt und Bewunderung."

Die Anklage fängt Guntram Krasting in den Einstellungen mit Kim Sanders eindringlich ein, auf drastische Szenen verzichtet er zugunsten einer subtilen emotionalen Bildsprache. Er möchte Wirkung erzielen, kein schockiertes Wegsehen. "Ich hoffe sehr, dass Kims Song und das Video viele Menschen erreichen und mithelfen, Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und ein überfälliges Handeln in der Politik zu bewirken", sagt der Regisseur.

Zerbrochenes, betrogenes Leben

Das Publikum kennt Kim Sanders vor allem aus der 2011er Staffel von "The Voice Of Germany". Sie belegt mit dem "Team Nena" den zweiten Platz. Kim Sanders engagiert sich als Botschafterin des Deutschen Kindervereins e.V. für Kinderrechte und gegen Misshandlung. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Songs spendet sie dem Verein.

"Ich bin Kim sehr dankbar, dass sie ihre traurige Vergangenheit mit dem Song öffentlich macht und damit eine Stimme für alle Kinder erhebt und ihre Anklage gegen Kindesmisshandlung klar formuliert. Dieser Song ist ein weiterer Schritt der unsere Arbeit unterstützt, damit immer weniger Kinder leiden müssen. Ich bin allen dankbar, die diese so wichtige Botschaft unterstützt haben, vor allem aber den Kindern, die in dem Film für diese Schicksale stehen - für das zerbrochene und betrogene Leben. Ich hoffe, dass dieser visuelle und akustische Appell nachhaltig wirkt und für dieses so wichtige Thema sensibilisiert", betont Rainer Rettinger, Geschäftsführer des Deutschen Kindervereins.

Downloaden kann man "Father" als Unplugged-Version, auf iTunes und Amazon.

Quelle: n-tv.de