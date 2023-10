Heute lebt Fiona Erdmann glücklich mit Mann und Kindern in Dubai. Doch davor erleidet die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin ein paar üble Schicksalsschläge, darunter den frühen Tod ihrer Mutter. Nun erinnert sie noch einmal mit emotionalen Worten an die Verstorbene.

Wenn man sich auf Fiona Erdmanns Instagram-Seite umguckt, scheint die 35-Jährige heute ein glückliches Leben in ihrer Wahlheimat Dubai zu führen. Man sieht sie am Strand, beim Workout und immer wieder auch mit einem breiten Lächeln auf den Lippen im Kreis ihrer kleinen Familie.

Die Casting- und Reality-TV-Shows, mit denen sie in Deutschland bekannt geworden ist, hat sie offenbar hinter sich gelassen - darunter etwa ihre "Popstars"-Teilnahme 2006, ihr vierter Platz in der zweiten Staffel von "Germany's next Topmodel" (GNTM) 2007 und natürlich auch ihr Dschungelcamp-Ausflug 2013. Ebenso macht es den Anschein, als sei es ihr gelungen, die Schicksalsschläge aus der Vergangenheit bestmöglich abzustreifen.

Es waren die Jahre 2016 und 2017, in denen Erdmann gleich zwei Mal kurz hintereinander den viel zu frühen Verlust eines Angehörigen verkraften musste. So starb zunächst ihre Mutter im Alter von nur 56 Jahren an den Folgen einer Nervenkrankheit. Dann kam ihr Ex-Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Mit ihm war die gebürtige Saarländerin seit ihrer Jugend liiert und trotz Trennung 2015 weiter befreundet.

"Spüre diese Liebe"

Dass die Vergangenheit sie aber auch in ihrem neuen Leben in Dubai immer wieder einholt, beweist Erdmann nun mit einem emotionalen Post auf ihrer Instagram-Seite. Zu einem Foto ihrer Mutter schreibt sie nachdenkliche Zeilen: "Meine Mami! Heute wärst du 64 Jahre alt geworden. Über siebeneinhalb Jahre bist du nun nicht mehr bei mir. Aber gerade in den letzten drei Jahren, in denen ich selber Mama bin, warst du mir sooo nah."

Erdmann fährt fort: "So oft höre ich dich in meiner Stimmenfarbe, in den Worten, die ich zu meinen Kindern sage. Spüre diese Liebe, wenn ich Neyla und Leo knuddel, die ich sonst nur kannte, wenn du mich in die Arme geschlossen hast."

Seit 2018 in Dubai

Auch wenn ihre Mutter "gar nicht mehr richtig da" sei, bleibe sie doch allgegenwärtig, erklärt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin. "Du bleibst geliebt, du bleibst vermisst, du bleibst ein Teil von meinem Leben", schreibt Erdmann in Richtung der Verstorbenen. Wenngleich ihre Kinder sie nie kennengelernt hätten, werde "Oma Luzi" auch stets ein Teil ihres Lebens sein. Irgendwann würden die beiden verstehen, "dass der Grund, warum Mama so liebt, wie sie liebt, du bist".

Erdmann beendet ihren Post mit den Worten: "Danke für alles, was du mir beigebracht hast. Danke für all die Liebe und den Support. Du bist, du bleibst die Beste. Happy Birthday."

Erdmann ist 2018 nach Dubai ausgewandert. Dort lernte sie ihren heutigen Lebensgefährten Mohammed kennen. Mit ihm bekam sie zwei Kinder - 2020 Sohn Leo, 2022 Tochter Neyla. Dazwischen musste sie abermals einen Schicksalsschlag verkraften: 2021 erlitt sie eine Fehlgeburt.