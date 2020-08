Rund, runder, Fiona Erdmann. Schon auf den jüngsten Aufnahmen des schwangeren Models war kaum zu übersehen, dass die Entbindung kurz bevorstehen muss. Nun ist das Baby auf der Welt. Erdmann selbst hat das zwar noch nicht bestätigt. Aber ihr Vater plaudert aus dem Nähkästchen.

Regelmäßig hat Fiona Erdmann die Fans auf ihrer Instagram-Seite in den vergangenen Wochen und Monaten an der Entwicklung ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Das letzte Mal meldete sich die ehemalige Teilnehmerin von "Germany's Next Topmodel" (GNTM) vor drei Tagen mit einem Post zu Wort.

Das zugehörige Foto zeigte sie mit einer beachtlichen Babykugel. Schon da war klar, dass es bis zur Entbindung nicht mehr allzu lange dauern kann.

"Kräftiger Jüngling"

Doch ausgerechnet die Geburt selbst scheint Erdmann erst einmal nicht mit der Außenwelt teilen zu wollen. Jedenfalls hat sie sich bis dato nicht selbst dazu zu Wort gemeldet, dass ihr Kind offenbar inzwischen das Licht der Welt erblickt hat. Wer aber könnte ihr das verdenken? Schließlich gehört die Zeit dann doch erst einmal voll und ganz der Familie.

Statt der 31-Jährigen hat deshalb Papa Erdmann das Zepter in die Hand genommen, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass er soeben Opa geworden ist. Der 70-Jährige veröffentlichte nämlich auf seiner Facebook-Seite ein Foto, das offenbar die Fußabdrücke seines Enkels zeigt.

Dazu schreibt Gerd Erdmann: "Jetzt Doppel-Opa. Fiona hat soeben einem kräftigen Jüngling das Leben geschenkt. Mutter, Kind, Vater, alle wohlauf ... Opa auch."

Geburt am 3. August

Der Schnappschuss verrät zudem weitere Details über Fiona Erdmanns Sohn. So sind auch handschriftliche Vermerke zu erkennen, nach denen der Junge am 3. August um 19.03 Uhr zur Welt kam. Bei der Geburt wog er demnach 3055 Gramm bei einer Größe von 51 Zentimetern.

Fiona Erdmann belegte 2007 in der zweiten GNTM-Staffel den vierten Platz. Später wurde sie durch weitere TV-Einsätze einem noch größeren Publikum bekannt. So wirkte sie etwa von 2010 bis 2011 in der Sat.1-Serie "Anna und die Liebe" mit. 2013 zog sie ins Dschungelcamp.

Der Vater heißt Mohammad

Schlagzeilen machte Fiona Erdmann auch durch private Schicksalsschläge. So verlor sie 2016 zunächst ihre mit 56 Jahren noch junge Mutter, die an einer Nervenkrankheit litt. Ein Jahr später musste sie den Verlust ihres früheren Ehemanns, zu dem sie immer noch ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, bei einem Verkehrsunfall verkraften.

2018 wanderte Fiona Erdmann nach Dubai aus. Im April 2020 machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich. Kurz darauf stellte sie ihren Freund und den Vater des Kindes vor. Demnach lernte sie das Männer-Model namens Mohammad vor rund drei Jahren in einem Strand-Restaurant in Dubai kennen.