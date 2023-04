Etwas mehr als ein Jahr nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins verkünden die Foo Fighters die frohe Botschaft eines neuen Albums. Das soll den aussagekräftigen Titel "But Here We Are" tragen und unmittelbar vor ihrem Auftritt bei Rock am Ring in den Läden stehen.

Im März 2022 mussten sich die Foo Fighters ganz plötzlich von ihrem Schlagzeuger Taylor Hawkins verabschieden, der mit gerade einmal 50 Jahren tot in einem Hotelzimmer in Bogotá aufgefunden wurde. Die geplante Tour sagten sie daraufhin selbstverständlich ab.

Nachdem Fans weltweit zunächst um die Zukunft der Band aus Seattle bangen mussten, stand schließlich jedoch fest, dass es mit den Foo Fighters weitergehen wird. Die deutschen Anhänger von Dave Grohl und Co. bereiten sich nun bereits auf deren nächsten großen Auftritte als Headliner der Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park vor, die Anfang Juni anstehen. Nun gibt es noch eine weitere gute Nachricht zu vermelden: Sie werden dort Material aus ihrem brandneuen Album präsentieren können. Das erscheint nämlich am Tag des ersten Festivals, dem 2. Juni.

Sie sind noch da

"But Here We Are" lautet der Titel des elften Studioalbums, das wieder von Greg Kurstin produziert wurde. Nicht nur sein Titel, sondern auch die erste Single "Rescued" bringen die Situation der Band nach dem tragischen Ableben ihres Drummers auf den Punkt.

Auf der Webseite der Foo Fighters heißt es dazu außerdem: "'But Here We Are' ist eine brutal ehrliche und emotional rohe Antwort auf alles, was die Foo Fighters in letzter Zeit durchgemacht haben, und ein Zeugnis für die heilenden Kräfte von Musik, Freundschaft und Familie. Mutig, beschädigt und unbeirrbar authentisch eröffnet das Album mit 'Rescued', dem ersten von zehn Songs, die die emotionale Skala von Wut und Trauer bis hin zu Gelassenheit und Akzeptanz und unzähligen Punkten dazwischen durchlaufen."

Das Jahr 2022 hatten die Bandmitglieder in einem Statement als das "schwierigste und tragischste" ihrer Karriere beschrieben. Ohne Hawkins wären sie nie zu der Band geworden, die sie in der Vergangenheit gewesen seien, und ohne ihn würden sie auch künftig eine andere Band sein, erklärten sie darin. Wer ihren langjährigen Freund und Kollegen zukünftig ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.