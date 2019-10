Annika und Frederick Lau haben zum dritten Mal Nachwuchs bekommen. Bei Instagram postet das Paar ein erstes Foto und heißt das Baby willkommen. Dabei verrät die Mutter auch gleich das Geschlecht des Neugeborenen.

Zum dritten Mal sind Annika und Frederick Lau am Wochenende Eltern geworden. Ihr Glück teilten sie bei Instagram mit einem Schwarzweiß-Foto, auf dem fünf Hände zu sehen sind.

Es sind die Hände aller Mitglieder der Familie Lau, die das Baby in ihrem Kreis willkommen heißen. Annika Lau schreibt dazu: "Willkommen. Bruno Charles", womit auch das Geschlecht des Babys bekannt wäre. Es ist ohne Zweifel ein Junge.

Prominente Gratulanten

Vater Frederick lud auf seinem Instagram-Account dasselbe Foto hoch und ergänzte es lediglich durch das Wort "komplett" sowie Verlinkungen zu den übrigen Kids und seiner Ehefrau. Zahlreiche prominente Kollegen freuen sich mit dem Paar, wie man der Kommentarspalte entnehmen kann. Unter den Gratulanten sind Fußballer Lukas Podoski, die Moderatorinnen Marlene Lufen und Palina Rojinski, Rapper Eko Fresh und Laus "4 Blocks"-Kollege Kida Khodr Ramadan.

Moderatorin Annika Kipp und Frederick Lau sind seit 2013 ein Paar, heirateten zwei Jahre später. Vor fünf Jahren kam Tochter Liselotta zur Welt, 2016 gefolgt von Sohn Baz Barne. Und auch beruflich läuft es für Lau gerade rund. Am Donnerstag kommt sein neuer Spielfilm "Das perfekte Geheimnis" in die Kinos. Darin ist er an der Seite von Karoline Herfurth, Jella Haase, Jessica Schwarz, Elyas M'Barek, Florian David Fitz und Wotan Wilke Möhring zu sehen.