Am Ufer eines Sees in Bayern entdeckt eine Passantin die Leiche einer Frau. Später stellt sich heraus, dass es sich bei der Toten um Manuela Tischler handelt. Die Schwiegertochter des verstorbenen Filmproduzenten Artur Brauner arbeitete in der Vergangenheit für den Nachrichtensender ntv.

Die ehemalige ntv-Moderatorin Manuela Tischler ist einem Medienbericht zufolge gestorben. Wie die "Bild"-Zeitung meldet, fand eine Passantin die Leiche der 57-Jährigen am Freitagvormittag am Ufer des Wössner Sees im Chiemgau. Demnach geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus.

Tischler wollte nach Angaben der Zeitung am Donnerstagabend im Wössner See schwimmen gehen. Als ihr Ehemann Sammy Brauner, Sohn des verstorbenen Filmproduzenten Artur Brauner, am Freitagmittag aus Berlin in das gemeinsame Haus in Bayern kam, war seine Frau nicht anwesend. Daraufhin meldete der Unternehmer seine Frau als vermisst.

Zu diesem Zeitpunkt hatte eine Passantin bereits die Leiche von Tischler im Schilfgürtel am nördlichen Ufer des Wössner Sees entdeckt und die Polizei alarmiert. Schwierig gestaltete sich zunächst die Identifizierung, da keine Papiere oder Dokumente gefunden wurden. Dies gelang erst nach dem Anruf von Sammy Brauner bei der Polizei. Eine Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in München soll nun die genaue Todesursache klären.

Tischler arbeitete als Journalistin und PR-Beraterin, unter anderem für den RBB, die Deutsche Bahn und die Bundeswehr. Von 1999 bis 2003 war sie Moderatorin beim Nachrichtensender ntv in Berlin. Tischler und Sammy Braun waren seit 2010 ein Paar und heirateten 2018. Die Ehe blieb kinderlos.

Der Vater von Sammy Brauner, Artur "Atze" Brauner, war einer der bekanntesten Filmproduzenten Deutschlands. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete er 1946 die Central Cinema Compagnie (CCC). Im Laufe seiner Karriere produzierte er rund 500 Filme und arbeitete mit Stars wie Romy Schneider, Lex Barker und Kirk Douglas. Er gewann zahlreiche Preise, darunter ein Oscar und zwei Golden Globes. Artur Brauner starb 2019 im Alter von 100 Jahren.