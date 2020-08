Ende Juni infiziert sich Jazmin Grimaldi mit dem Coronavirus. Einige Wochen später kann die Tochter von Fürst Albert das Krankenhaus als geheilt wieder verlassen. Nun geht es ihr plötzlich wieder deutlich schlechter. Das Virus schadet ihrem Körper offenbar noch immer.

Als sich Jazmin Grimaldi Ende Juni mit dem Coronavirus infizierte, musste sie für eine Weile ins Krankenhaus. Ende Juli dann galt sie als geheilt und durfte wieder nach Hause. Nun hat sich der Zustand der unehelichen Tochter von Monacos Fürst Albert wieder deutlich verschlechtert. Erneut liegt die 28-Jährige in der Klinik.

Von dort meldet sich die Fürsten-Tochter nun via Instagram selbst zu Wort. "Ich habe einen Ausschlag wie Windpocken und weiterhin starke Schmerzen in Lunge und Brustkorb, Fieberanfälle und schwächende Migräne. Meine weißen Blutkörperchen und meine Lymphozyten sind niedrig, und meine Entzündung im Körper ist stärker als üblich. All das sind Anzeichen dafür, dass das Virus meinem Körper immer noch schadet", beschreibt sie ihren besorgniserregenden Gesundheitszustand. Sie nehme außerdem Antibiotika gegen eine beginnende Lungenentzündung, ergänzt sie.

"Mehr als frustriert"

Die starken Beschwerden zehren an ihren Nerven, gibt die Tochter von Albert, der ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert war, zu: "Ich bin mehr als frustriert und wünsche mir, dass mein Körper zur Ruhe kommt. Die Schmerzen sind so unangenehm und schwächend und man kann nicht viel machen, außer sich auszuruhen." Trotz ihrer Lage gibt Jazmin aber nicht auf: "Ich bin eine starke Frau, ich bin eine Kämpferin." Abschließend fügt sie warnend hinzu: "Hört auf euren Körper. Schützt euch, um auch andere zu schützen. Passt auf euch auf!"

Mitte Mai infizierte sich Grimaldis Vater mit dem Virus, war aber zwei Wochen später auch schon wieder gesund. Das teilte die 28-Jährige seinerzeit ebenfalls auf ihrem Instagram-Account mit. "Bravo! Unsere Gebete wurden erhört und mein Vater hat mitgeteilt, dass er vom verheerenden Coronavirus geheilt ist. Er ist jetzt frei, um sich bei seiner Familie in Quarantäne zu begeben. Das sind wundervolle Neuigkeiten", schrieb sie, und auch, dass sie an die denke, die "weniger Glück hatten und nach wie vor schwer von Covid-19 betroffen sind. Meine Gedanken und Gebete sind bei euch!" Dass sie einmal selbst dazu gehören würde, ahnte Grimaldi zu diesem Zeitpunkt nicht.

Jazmin Grace Grimaldi stammt aus einer früheren Beziehung des Fürsten mit der Kellnerin Tamara Jean Rotolo. Erst 2006 erkannte Albert die Vaterschaft offiziell an. Einen Anspruch auf den Thron hat seine Tochter aber trotzdem nicht.