An der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci erlangt Ray Liotto Hollywood-Ruhm. Nun trauert die Filmfabrik um einen ihrer Größten. Der 67-Jährige verstirbt bei Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik überraschend im Schlaf.

Hollywood trauert um Ray Liotta. Der aus Filmen wie "Goodfellas" und "Feld der Träume" bekannte US-Schauspieler ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge überraschend im Alter von 67 Jahren gestorben. Unter anderem Fernsehsender NBC, das Klatschportal TMZ und das Filmportal "Deadline" berichten, dass er im Schlaf verstorben sei. Liotta hatte sich zuletzt für Dreharbeiten zu dem Film "Dangerous Waters" in der Dominikanischen Republik aufgehalten.

Laut NBC hat die Agentin des Schauspielers, Jennifer Allen, den Tod bestätigt. Ihren Angaben zufolge wird kein Fremdverschulden vermutet.

Zuletzt war Ray Liotta sichtlich ergraut. (Foto: picture alliance / Photoshot)

Liotta ist vor allem für das Mafia-Epos "Goodfellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" aus dem Jahr 1990 bekannt. In dem Film von Regie-Legende Martin Scorsese spielte er die Hauptrolle an der Seite von Robert De Niro und Joe Pesci. Im Jahr zuvor hatte er an der Seite von Kevin Costner im Baseball-Film "Feld der Träume" mitgespielt.

Mit sechs Monaten adoptiert

Liotta wurde 1954 in Newark, New Jersey, geboren. Nur wenig später wurde er vor einem Weisenhaus ausgesetzt. Den Nachnamen erhielt er, weil er im Alter von nur sechs Monaten von einem schottisch-italienischen Paar adoptiert wurde. Er hinterlässt seine Verlobte Jacy Nittolo, die mit für die Dreharbeiten in der Karibik war.

Weitere bekannte Filme sind "Operation Dumbo" (1995) und "Cop Land" mit Sylvester Stallone (1997). Für einen Gastauftritt in der Ärzteserie "Emergency Room - Die Notaufnahme" gewann Liotta 2005 einen Emmy. Zuletzt hatte er in "The Many Saints of Newark" mitgespielt, dem Prequel zur Kultserie "Die Sopranos", die wie "Goodfellas" von der italienischen Mafia in den USA handelt.