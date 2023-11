Als Gossip 2009 ihr Album "Music For Men" veröffentlichen, kommt an der Band um Sängerin Beth Ditto wirklich niemand mehr vorbei. Ihr Song "Heavy Cross" wird dabei zum Dauerbrenner. Dann aber löst sich die Gruppe auf, die Frontfrau macht solo weiter. Jetzt feiern Gossip Comeback.

Für ihre skurrilen Auftritte ist Sängerin Beth Ditto bekannt. Eine Kostprobe davon gab sie etwa 2010, als sie sich bei "Wetten, dass..?" unter den Augen des verdutzten Moderators Thomas Gottschalk mit ihrem vollem Körpergewicht auf den Schoß von Volksmusiker Hansi Hinterseer plumpsen ließ. Vor allem jedoch beeindruckt die US-Amerikanerin mit ihrer Stimmgewalt, mit der sie einen Hansi Hinterseer ganz sicher ebenfalls gegen die Wand singen würde.

Unvergessen: Beth Ditto macht es sich auf Hansi Hinterseer bequem. (Foto: picture alliance / dpa)

Unter Beweis stellt sie dies zunächst als Frontfrau der 1999 gegründeten Band Gossip. Bereits das 2006 veröffentlichte Album "Standing In The Way Of Control" lässt Musikfans kräftig aufhorchen. Doch spätestens, als drei Jahre später der Longplayer "Music For Men" erscheint, kommt an der Formation wirklich niemand mehr vorbei. Zumindest in Europa. In ihrer US-amerikanischen Heimat bleibt Gossip die ganz große Anerkennung dagegen verwehrt.

Nicht zuletzt in Deutschland aber mutiert etwa die Single "Heavy Cross" zum Dauerbrenner, der noch immer auf keiner guten Indie-Party fehlen darf. 2010 gibt es in der Kategorie "Pop International" zur Belohnung dafür schon auch mal einen Bambi.

Neues Album im März

Gerade erst auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angelangt, löst sich die Gruppe, zu der neben Ditto noch Gitarrist Nathan Howdeshell und Schlagzeugerin Hannah Blilie gehören, 2016 auf. Die Frontfrau will sich fortan stärker mit Modefragen befassen und Solopfade einschlagen. Nun aber melden sich Gossip in ihrer damaligen Besetzung zurück - und haben dabei das erste Mal seit elf Jahren auch neue Musik im Gepäck.

So wird am 22. März kommenden Jahres das Album "Real Power" der Gruppe erscheinen. Produziert hat es, wie auch schon "Music For Men", abermals Musiklegende Rick Rubin. Mit der Single "Crazy Again" gibt es nun bereits einen ersten Vorgeschmack. Das zugehörige Video, das in Kansas City gedreht wurde, wurde soeben veröffentlicht.

"Der Song handelt davon, verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen", erläutert Ditto und jubelt über das Comeback mit ihren Mitstreitern: "Wir haben überlebt. Wir kamen aus dem Nichts, und wir haben uns da rausgeholt. Und jetzt, 20 Jahre später, immer noch gemeinsam Musik zu machen, ist einfach unglaublich."