US-Oscarpreisträgerin Halle Berry ist auch Mutter zweier Kinder. Für Tochter Nahla zahlt sie Kindesunterhalt an ihren Ex-Partner Gabriel Aubry. Künftig darf sie diese Zahlungen reduzieren.

US-Schauspielerin Halle Berry ist in einem mehrere Jahre andauernden Verfahren gelungen, ihre Unterhaltszahlungen an den Vater ihrer Tochter Nahla zu reduzieren. Wie die britische Daily Mail berichtet, muss Barry künftig nur noch höchstens 110.000 US-Dollar pro Jahr an Gabriel Aubry überweisen. Diese Summe erhält das Model zusätzlich zu den monatlichen Beträgen in Höhe von 8000 US-Dollar.

Berry und Aubry teilen sich das Sorgerecht für die 2008 geborene Nahla. In den vergangenen Jahren war es der Schauspielerin bereits gelungen, die ursprünglich auf 16.000 US-Dollar festgelegten Monatszahlungen erheblich zu reduzieren. Die Oscar-Preisträgerin musste ihrem Ex-Partner aber weiterhin zusätzlich 4,3 Prozent jedes Jahreseinkommens zahlen, das sie über 1,95 Millionen US-Dollar erzielte.

"Halle zahlt Gabriel weiterhin 4,3 Prozent aller Einkünfte, die sie über 1,95 Millionen US-Dollar erhält, als zusätzlichen Unterhalt für Nahla, jedoch dürfen alle zusätzlichen Unterhaltszahlungen für Kinder gemäß diesem Absatz 109.650 US-Dollar pro Jahr nicht überschreiten", zitiert die britische Zeitung aus Gerichtsunterlagen. Die Parteien seien sich einig, "dass ein zusätzlicher Kindesunterhalt über 109.650 US-Dollar pro Jahr Nahlas angemessenen Bedarf übersteigen würde".

Immer wieder Gerichtstermine

Die Einigung sei von Richtern Michelle Kazadi vom Superior Court in Los Angeles am 17. Mai bestätigt worden und gelte nicht für 2022. Das bedeutet, dass Berry noch 288.000 US-Dollar an Aubry zahlen muss. Die Summe soll ab dem 1. Juni in monatlichen Raten an das Model gehen.

Aubry und Berry waren von 2005 bis 2010 zusammen. Seit der Trennung trafen sich die Ex-Partner immer wieder vor Gericht, um Sorgerechtsfragen zu klären. Aubry verhinderte, dass Berry mit Nahla nach Frankreich zu ihrem damaligen Partner Olivier Martinez umziehen konnte, mit dem die Oscar-Preisträger Sohn Matceo hat. Umgekehrt ließ Berry Aubry untersagen, dass er Nahlas Haare färbt oder glättet. Die jetzige Vereinbarung soll in Kraft bleiben, bis Nahla die High School abschließt oder das 19. Lebensjahr erreicht.

Berry hat mehrfach deutlich gemacht, dass sie sehr hohe Unterhaltszahlungen an die Väter ihrer Kinder nicht für rechtens hält. 2021 schrieb sie auf Instagram: "Meiner Meinung nach ist es falsch, wenn eine Frau oder ein Mann Unterhalt zahlen muss, der weit über den angemessenen Bedarf zur UNTERSTÜTZUNG des Kindes hinausgeht!" In diesen modernen Zeiten hätten sowohl Männer als auch Frauen die Verantwortung, finanziell für ihre Kinder zu sorgen. "Es gibt keinen Fall, kein Gesetz, keine Logik, die besagt, dass ein gesunder, aktiver Mann einfach vom Kindergeld leben kann, das die wohlhabendere Mutter verdient."