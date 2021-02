Schon im vergangenen Jahr müssen die britischen Invictus Games, an denen auch Prinz Harry regelmäßig teilnimmt, wegen Corona abgesagt werden. Und auch 2021 wird es nichts mit den Spielen für versehrte Kriegsveteranen. Der royale Schirmherr spricht allen Teilnehmern Mut in der Krise zu.

Auch 2021 werden die Invictus Games nicht wie geplant stattfinden. Die anhaltende Corona-Pandemie zwang die Veranstalter dazu, den paralympischen Sportwettbewerb für versehrte Kriegsveteranen erneut um ein Jahr auf das Frühjahr 2022 zu verschieben. Die Teilnehmer unterstützen sich nach der Absage gegenseitig - und bekommen offenbar aktiv moralische Unterstützung von Schirmherr Prinz Harry.

Wie das US-Magazin "People" berichtet, unterstützen sich die Teilnehmer der Spiele gegenseitig bei weltweiten Treffen, an denen auch der Ehemann von Herzogin Meghan regelmäßig teilnimmt. "Er strebt immer an, die Unterhaltung wieder darauf zurückzubringen, was die Teilnehmer wollen und brauchen", erklärte ein Sprecher der Veranstaltung, bei der kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten sich ähnlich wie bei den Paralympics miteinander messen.

Solidarität mit "Arbeiter an den Fronten"

Nach der erneuten Verschiebung des Sportwettbewerbs hatte Prinz Harry, der selbst zweimal als Soldat in Afghanistan gedient hat, bereits am Dienstag eine kämpferische Videobotschaft auf Twitter veröffentlicht. In dem gemeinsamen mit der Organisation aufgenommenen drückte der 36-Jährige seine Solidarität aus für die "Arbeiter an den Fronten der Schlacht gegen die Pandemie". In dem emotionalen Video sieht man neben Prinz Harry selbst einige Mitarbeiter und Teilnehmer sowie Ausschnitte aus vergangenen Games, die zu anschwellender Musik zusammen den bewegenden Text sprechen. Die Message: Sie werden zurückkommen, sobald die Welt bereit sei.

Die Invictus Games hatten eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen, wurden nach Ausbruch der Pandemie jedoch zunächst von auf Mai und Juni 2021 verlegt. Nun also verschob man das Event komplett auf das kommende Jahr. Das endgültige Austragungsdatum soll aber schon bald bekannt gegeben werden.