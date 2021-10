Alle Jahre wieder lässt Heidi Klum ihre Fans rätseln, in welche Verkleidung sie sich an Halloween werfen wird. So auch in diesem Jahr. Und das, obwohl sie ihre traditionelle Grusel-Party aufgrund der Corona-Pandemie 2021 erneut absagen muss.

Heidi Klum ist berühmt für ihre ausgefallenen Halloween-Kostüme. Auch dieses Jahr scheint sie sich etwas Besonderes ausgedacht zu haben. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video im Stil eines Horror-Streifens. Darauf ist sie in Jeans und mit hellem Top zu sehen, wie sie mit zerzausten Haaren wild zuckend in einem Raum mit großem Fenster steht.

"Der Exorzist" lässt grüßen? Das Gesicht von Falten zerfurcht, ihre Zunge herausgestreckt, laute Schreie im Clip - ist Heidi Klum hier etwa von einem Dämon besessen? Auf des Rätsels Lösung müssen ihre Fans noch etwas warten. "Könnt ihr erraten, was 'Heidi Halloween 2021' sein wird?", fragt Klum die Follower.

Für eine Party zu früh

Schon Anfang Oktober hatte sich die 48-Jährige im Horrorfieber präsentiert. Sie veröffentlichte ein Video, das ein unheimliches Shooting ankündigte. Klum läuft in dem kurzen Clip in einem zerrissenen Kleid auf ein Gebäude zu, das wie ein Geisterschloss in einem Vergnügungspark aussieht. Innen ist ein Sarg aufgebaut, in den sie offenbar steigen soll. Dann schreit sie in die Kamera.

Ihre berühmte Party zu Halloween hatte Klum bereits im Sommer abgesagt. "Mit allem, was gerade auf der Welt passiert, fühlt es sich für mich noch zu früh an, mich auf einer Party wohlzufühlen", sagte sie im Juli mit Blick auf die Corona-Pandemie. Bereits 2020 fiel die Feier aus.

Seit einigen Jahren ist Klums Halloween bei den Stars eine der begehrtesten Partys Ende Oktober. Das Model verkleidet sich stets mit großem Aufwand, zuletzt 2019 als Alien-Monster und 2018 als Fiona aus "Shrek". 2020 feierte sie mit Mann Tom Kaulitz und den Kindern zu Hause. Damals drehte sie einen Kurzfilm, in dem sie unter anderem als Mumie auftrat.