Wie leidenschaftlich ihre Beziehung mit Ehemann Tom Kaulitz ist, demonstriert Heidi Klum regelmäßig in ihren Posts.​ Nun lässt die Entertainerin auf Instagram die Hüllen fallen - und gewährt ihren Fans nicht nur in ihr Eheleben tiefe Einblicke.

Weihnachten verbrachten "GNTM"-Chefin Heidi Klum und ihre Familie in einheitlichen Xmas-Pyjamas und Weihnachtszipfelmützen mit dem jeweiligen Namen darauf, wie Instagram-Posts zeigen. Die Mütze trägt Heidi Klum auch auf den Fotos ihres neuesten Posts noch. Das ist allerdings das einzige Kleidungsstück.

Beim Hinaufschreiten einer großen Treppe verdeckt lediglich eine weiße XXL-Bettdecke das Nötigste. Da kann auch Wolfshund Anton nur staunen. "Lass uns wieder ins Bett gehen", schreibt die Entertainerin dazu und wendet sich damit offenbar an Ehemann Tom Kaulitz, wie das dritte Foto zeigt. Die beiden sind seit 2019 verheiratet. Wie leidenschaftlich und harmonisch ihre Beziehung ist, demonstriert Klum regelmäßig in ihren Posts.

Bis vor Kurzem stand Heidi Klum für die 17. Staffel "Germany's next Topmodel" vor der Kamera. Doch über Weihnachten pausieren die Dreharbeiten für drei Wochen, "damit jeder zu seiner Familie kann und wir uns auf unseren neuen Drehort vorbereiten können", wie die 48-Jährige der Nachrichtenagentur spot on news im November am "GNTM"-Set auf der griechischen Insel Mykonos erklärte. "Wir lieben alle Weihnachten", so Klum.