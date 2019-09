Anfang August geben sich Heidi Klum und Tom Kaulitz das Jawort. Auch fast zwei Monate später ist der Braut die Zeit auf Capri noch in allerschönster Erinnerung. In einem Interview schwärmt die 46-Jährige jetzt von der Feier und verrät Details.

Am 3. August liefen Heidi Klum und Tom Kaulitz auf einer Jacht vor Capri in den Hafen der Ehe ein. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" sprach die 46-Jährige jetzt über die romantische Zeremonie und verrät bislang unveröffentlichte Details.

"Es war magisch. Ich wollte gar nicht mehr nach Hause. Es war so schön", sagte Klum in dem Interview, das sie einem Reporter in Disneyland in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien gab. "Nachdem wir auf diesem großen Boot waren, fuhren wir mit einem kleinen Segelboot, nur mit meinem Mann und mir. Und wir fuhren zu all diesen schönen kleinen Buchten, aßen viel zu viel Pasta, hatten die beste Zeit", erzählte sie weiter.

Auf die Frage, was das Beste an ihrem neuen Eheleben sei, sagte sie begeistert: "Er ist fantastisch. Wir küssen viel. Sehr viel. Er ist fantastsisch. Ich liebe ihn." Während des Interviews trug sie einen roten Glitzeranzug und goldene Mickey-Maus-Ohren samt Diadem. Die hat sie selbst im Auftrag von Disneyland entworfen, ebenso wie ein Minnie-Maus-Haarband und weiteren Kopfschmuck. Die limitierten Produkte können nun vor Ort käuflich erworben werden und kosten zwischen 20 und 600 US-Dollar.

Und es gibt auch schon den nächsten neuen Grund zum Feiern im Hause Klumlitz. Familien-Zuwachs Anton, ein Irischer Wolfshund, ist sieben Monate alt geworden. Zu seinen Ehren posteten Herrchen und Frauchen zahlreiche Videos und Fotos von sich und ihrem felligen Mitbewohner. In ihn ist Klum offenbar mindestens genauso verknallt wie in ihren Ehemann.