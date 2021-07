Supermodel Heidi Klum will ihre Kinder bodenständig erziehen.

Während andere Promi-Sprösslinge ihre Ferien im Paradies oder auf der Luxusjacht der Eltern verbringen, hat Topmodel Heidi Klum andere Pläne für ihre 17-jährige Tochter Leni: Trotz erfolgreichem Debüt in der "Vogue" heißt es für das Nachwuchsmodel: "Möchten Sie Ihr Eis in der Waffel oder lieber im Becher?"

Diesen Ferienjob hat wohl niemand bei Heidi Klums Tochter erwartet: Leni Klum verdiente sich ihr Taschengeld in den Sommerferien als Eisverkäuferin in der US-Kette "Happy Ice". Ob das im Hause Klum zu Streit geführt hat? Leni wäre doch mit ihren 17 Jahren in den Ferien bestimmt lieber Eis essen gegangen, als es selbst zu verkaufen, oder?

Anscheinend nicht, denn Leni postete diese netten Worte auf ihrem Instagram-Kanal: "Danke für den besten Sommerjob. Ich hatte so viel Spaß und kann es kaum erwarten, selbst vorbeizukommen und das Ananas-Mango-Softeis zu bestellen, das ist mein Favorit." Die 17-Jährige scheint gute Arbeit geleistet zu haben, denn immerhin kommentierte das Unternehmen ihren Post ebenfalls: "Wir werden dich hinter der Eistheke vermissen."

Mutter Heidi ist zufrieden

Auch Mama Heidi meldet sich sichtlich zufrieden mit ihrer Erziehungsmaßnahme unter dem Bild zu Wort und bedankt sich bei dem ehemaligen Arbeitgeber ihrer Tochter: "Danke 'Happy Ice', dass ihr meiner Tochter beigebracht habt, in vier Wochen die süßeste und schnellste Superverkäuferin zu werden. Gut gemacht, ich liebe euch."

Doch nicht nur von ihrer Mutter bekommt Leni Lob. Auch ihre Follower zeigen sich vom Engagement des Nachwuchsmodels begeistert. "Ich finde es schön, dass selbst das Kind eines Stars einen Sommerjob macht", schrieb etwa eine Userin unter dem Beitrag. "Wirklich eine starke Geste, dass du einen Ferienjob machst! Du hattest bestimmt viel Spaß", kommentierte eine weitere.

Leni feierte erst vor Kurzem ihr Modeldebüt. Gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter zierte sie Ende 2020 das Cover der deutschen "Vogue". Auf der Fashion Week in Berlin war das Nachwuchsmodel bereits auf dem Laufsteg zu sehen.