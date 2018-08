Unterhaltung

Heißer Hintern auf Kothaufen: Heidi Klums nackter Po spaltet die Geister

Heidi Klum weiß ihren makellosen Körper gekonnt in Szene zu setzen. Regelmäßig verwöhnt die Topmodel-Mama ihre Fans mit Fotos von ihren unverhüllten Kurven. Doch nicht alle Follower sind begeistert.

Dass Heidi Klum nicht mit ihren Reizen geizt, ist kein Geheimnis. Auch in ihrem aktuellen Instagram-Post beweist das Model wieder einmal Mut zur Textilfreiheit: Die 45-Jährige beglückt ihre Fans mit einem ein Foto von sich, auf dem sie von hinten zu sehen ist. Sie trägt lediglich ein Bikinihöschen und liegt halb auf einer Luftmatratze im Wasser. Bestens sichtbar: ihre sexy Kehrseite. "Guten Morgen", lautet ihr Kommentar zu dem Bild.

Viele Fans freuen sich über die heißen Aussichten. "Top Figur für eine vierfach Mama, ich finde dich toll", lobt eine Abonnentin. Kommentare wie "Guter Hintern - der Neid frisst mich", "Tolle Aussicht" oder "Heißer als eine 20-Jährige" tummeln sich zu Hauf unter Klums Popo-Bild.

Doch manch einem Follower ist der Schnappschuss viel zu freizügig. "Jetzt wird es langsam billig. Traurig, hat sie doch überhaupt nicht nötig", kritisiert ein Nutzer und fügt hinzu: "Welches Kind möchte seine Mutter schon so in der Öffentlichkeit sehen." "Du brauchst wohl wieder Aufmerksamkeit??? Warum?", fragt sich eine andere Userin. "Schlechter Geschmack", urteilt wiederum ein anderer Follower.

Auf was liegt sie eigentlich?

Nur wenige erkennen allerdings die humorvolle Message hinter dem Klum'schen Popo-Foto: "Heidi, liegst du auf einem Kackhaufenemoji?", fragt ein Fan. Und tatsächlich, bei genauerer Betrachtung sieht die Luftmatratze des Models dem braunen Emoji verdächtig ähnlich. "Erinnert mich ein bisschen an Magen-Darm", witzelt ein Instagram-Abonnent.

Wer das Pool-Bild von Klum geschossen hat, verrät das Model allerdings nicht. Doch es könnte durchaus sein, dass es ihr Freund, Gitarrist Tom Kaulitz, war. Nach dem großen Tokio-Hotel-Sommercamp am vergangenen Wochenende reisten die Kaulitz-Zwillinge zu Heidi Klum in den Urlaub. Bill Kaulitz postete ein Pool-Foto vom Paar auf Emoji-Luftmatratzen. "Time off" (Auszeit) betitelte der Sänger das Schwarz-Weiß-Bild.

Quelle: n-tv.de