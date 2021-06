Als die Polizei zu einem Einsatz in Helena Fürsts Wohnhaus gerufen wird, treffen die Beamten den TV-Star in "psychisch verwirrtem" Zustand an. Als die 47-Jährige dann eine Polizistin attackiert, landet sie in einer Frankfurter Psychiatrie. Von dort versucht die Ex-TV-Anwältin bisher vergeblich wieder freizukommen.

Die Ex-"Dschungelcamp"-Teilnehmerin Helena Fürst ist am vergangenen Donnerstagabend laut RTL-Informationen in die geschlossene Abteilung der Frankfurter Uniklinik eingewiesen worden. Hintergrund ist ein Nachbarschaftsstreit in ihrem Frankfurter Wohnhaus, zu dem die Polizei gerufen wurde. Sowohl die Polizei als auch die Mutter der 47-Jährigen bestätigten den Vorfall.

Ein Polizeisprecher sagte RTL: "Am 24. Juni gegen 22:00 Uhr ist die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in Frankfurt gerufen worden, da im Keller eine Vielzahl von Kabeln in einem Stromkasten durchgeschnitten wurden." Fürst soll sich mit einer Nachbarin darüber gestritten haben, wer für den Schaden verantwortlich ist. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand Helena Fürst in einem "psychisch verwirrten" Zustand vor dem Stromkasten, so die Polizei. "Sie schrie rum und griff immer wieder in den Stromkasten hinein", so der Sprecher.

Weiter erklärt er: "Als eine Polizistin versuchte, ihre Hand zu nehmen, um sie vom Stromkasten wegzuholen, fing Helena Fürst an zu schreien und auf die Beamtin loszugehen. Diese konnte Fürst allerdings zu Boden bringen." In der Folge entschieden die Beamten, Fürst zunächst auf die Wache und nach Untersuchung durch einen Arzt in eine Klinik zu bringen. Auf der Fahrt dorthin habe sie die Polizistin beleidigt, es habe nach dem Einsatz zudem "eine leicht verletzte Beamtin" gegeben.

Fürst feilt am Widerspruch

Die "Bild"-Zeitung zitiert Fürst aus einem Gespräch, das das Blatt mit der Ex-TV-Anwältin in der Klinik geführt hat, so: "Ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Ich verfasse gerade einen Widerspruch gegen den richterlichen Beschluss meiner Unterbringung in dieser Psychiatrie." Fürsts Mutter berichtete RTL, dass sie versuche, ihre Tochter "da rauszuholen", doch bisher habe sie "keine Chance". Fürsts Mutter fügte hinzu: "Sie wird festgehalten und die Situation wird nicht ausgiebig untersucht."

Helena Fürst wurde bekannt als TV-Anwältin zunächst bei Sat.1, später bei RTL. In der 10. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2016 erreichte sie den vierten Platz.