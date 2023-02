Mirisch erhielt 1968 seinen ersten Oscar für die Produktion des Thrillers "In the Heat of the Night".

Er produzierte Hollywood-Klassiker wie "Manche mögen's heiß", den Musical-Film "West Side Story" oder die Kriminalkomödie "Der rosarote Panther". Der dreifache Oscar-Gewinner hatte einen "mächtigen Einfluss" auf die Filmbranche. Nun ist Walter Mirisch gestorben.

Der legendäre Hollywoodproduzent Walter Mirisch ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Der dreifache Oscar-Gewinner starb am Freitag in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie die US-Filmakademie mitteilte. Der Geschäftsführer der Akademie, Bill Kramer, und deren Präsidentin Janet Yang würdigten Mirisch als "wahren Visionär", der einen "mächtigen Einfluss" auf die Filmbranche gehabt habe.

Zu den von Mirisch produzierten Werken gehören Klassiker wie "Manche mögen's heiß" mit Marilyn Monroe (1959), der Musical-Film "West Side Story" (1961) und die Kriminalkomödie "Der rosarote Panther" (1963).

Mirisch erhielt 1968 seinen ersten Oscar für die Produktion des Thrillers "In the Heat of the Night" (1967). Seine Produktionsfirma The Mirisch Co. produzierte zwei weitere Klassiker, die den Hauptpreis der Academy gewannen: Billy Wilders ergreifende Komödie "The Apartment" (1960) und Robert Wise und Jerome Robbins' Musikdrama "West Side Story" (1961).

Die Laufbahn des am 8. November 1921 in New York geborenen Mirisch umspannte sechs Jahrzehnte. Die Produktionsfirma The Mirisch Company gründete er 1957 mit seinen Brüdern Harold und Marvin. Die Firma produzierte eine ganze Reihe berühmter Filme, darunter auch "Die glorreichen Sieben" (1960), "Gesprengte Ketten" (1963) und "Thomas Crown ist nicht zu fassen" (1968). Von 1973 bis 1977 war Mirisch Präsident der US-Filmakademie.