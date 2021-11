"Ich freu' mich, dass ihr euch so freut"

Er ist zurück - Gottschalk lädt für einen Abend wieder in sein TV-Wohnzimmer.

Sie ist ein Teil der bundesdeutschen Fernsehgeschichte: Über Jahre versammelt Moderator Gottschalk die TV-Zuschauer rund um seine Couch zur Sendung "Wetten, dass ...?". Bei einer einmaligen Sonderausgabe feiern ihn die Zuschauer frenetisch.

Mit riesigem Jubel ist Entertainer Thomas Gottschalk bei seinem "Wetten dass..?"-Comeback vom Publikum in Nürnberg begrüßt worden. Als der 71-Jährige auf die Bühne trat, erhoben sich die 2500 Zuschauer im Saal und applaudierten minutenlang. "Ich freu' mich, dass ihr euch so freut", reagierte der Moderator.

Nach zehnjähriger Pause gibt er erstmals wieder den Gastgeber der ZDF-Kultshow. Alle Bemühungen Gottschalks, die Zuschauer wieder zum Sitzen zu bringen, schlugen zunächst fehl. Auch als er sagte, "Hört auf, das glaubt Euch doch keiner", machte der Saal einfach weiter - und stimmte auch noch "Oh, wie ist das schön"-Gesänge an. "Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend, und ich lasse mir auch Zeit", sagte Gottschalk, als er sich auf die berühmte Couch setzte.

Schon kurz vor Beginn der Show schaute Gottschalk in die Halle, scherzte mit den Zuschauern und machte ein paar Selfies. "Ich bin 3G - geimpft, getestet und geschminkt", sagte er und versprach: "Die Sendung ist von einer gewissen Grundfreundlichkeit."

In einem gold gemusterten Jacket und mit Moderatorin Michelle Hunziker an seiner Seite startete Gottschalk dann bestens gelaunt in die Show. Zahlreiche prominente Wettpaten wurden erwartet. Auf der Gästeliste stehen die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer und Rocker Udo Lindenberg.

Die erste "Wetten, dass..?"-Show war vor gut 40 Jahren im Februar 1981 ausgestrahlt worden. Moderiert wurde sie von Frank Elstner, dem Erfinder des Formats. Anschließend übernahm Gottschalk mit Unterbrechung von 1987 bis 2011 die Moderatorenrolle. Nach sinkenden Quoten wurde die Sendung jedoch 2014 unter Nachfolger Markus Lanz eingestellt.