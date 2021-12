Traditionen müssen gewahrt werden, schreibt Jennifer Garner zu der neusten Folge ihrer Instagram-Koch-Show. Aus diesem Grund versucht sie sich - wie jedes Jahr zu Weihnachten - an einem Eintopf. Allerdings verdoppelt sie dieses Mal die Menge des Alkohols in dem Gericht - mit Folgen.

Bei dieser Weihnachtstradition von Jennifer Garner wurde es brenzlig. Wie jedes Jahr kochte die Schauspielerin Beef Bourguignon - und setzte dabei beinah ihre Küche in Brand. Das verriet die 49-Jährige nun in ihrer Instagram Pretend-Cooking-Show und postete ein Video der heiklen Situation.

Das Rezept sei von der US-amerikanischen Köchin und Kochbuchautorin Ina Garten, schreibt Garner. Sie koche das Gericht schon so lange, dass ihr allein der Geruch ein glückliches, gemütliches und entspanntes Gefühl vermittle. Allerdings nur "bis ich fast die Küche abgefackelt hätte", fügt die Hobby-Köchin hinzu. "Ina würde das niemals tun."

In dem Video ist zu sehen, wie Garner den Cognac in den Topf gießt und anschließend versucht, diesen abzubrennen. Dies ruft jedoch eine Stichflamme hervor, die beinah bis zur Küchendecke reicht. Der Grund für den Fauxpas ist schnell gefunden: Die Schauspielerin hat die Menge des Alkohols kurzerhand verdoppelt und dann alles auf einmal angezündet.

Nach dem ersten Schreck heißt es von Garner: "Kannst du das glauben? Das war wild." Einen wichtigen Hinweis: "Nicht den Cognac verdoppeln." Das Missgeschick scheint jedoch nicht so ungewöhnlich. Ina Garten, die das Rezept in dem Buch Barefoot Contessa aufgeschrieben hatte, antwortet in den Kommentaren: "Ich setze jedes Mal fast die Küche in Brand!"

Garner startete ihre Pretend Cooking Show-Serie im Dezember 2017 und hat sie seitdem zu einer der beliebtesten Food-Serien im Internet gemacht - mit Millionen von Aufrufen.