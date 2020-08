Okay, wenn Jennifer Lopez die Bühne betritt, ist sie natürlich perfekt geschminkt und gestylt. Doch die Königin des Latino-Pops weiß auch ohne Glamour und viel Tamtam ihre Fans zu verzücken. So sorgt sie nun mit einem Morgen-Selfie für regelrechte Begeisterung.

Mit Songs wie "Let's Get Loud", "Jenny From The Block" oder "On The Floor" hat sich Jennifer Lopez in den vergangenen 20 Jahren zur Königin des Latino-Pops aufgeschwungen. Und auch in diversen Filmen, darunter zuletzt der erotische Thriller "Hustlers", hat uns die New Yorkerin mit puerto-ricanischen Wurzeln längst bewiesen, was sie auf dem Kasten hat.

Doch wie heißt es so schön: Die Zeit macht vor niemandem Halt. Und so hat J.Lo vor etwas mehr als einer Woche, am 24. Juli, doch auch schon ihren sage und schreibe 51. Geburtstag gefeiert.

Echt jetzt? 51? Wer sich die Videos und Hollywood-Streifen mit Lopez anguckt, mag das kaum glauben. Aber natürlich ist der Popstar bei Auftritten dieser Art stets perfekt geschminkt und gestylt.

"Vormittags-Gesicht"

Nun jedoch hat Lopez auf ihrer Instagram-Seite ein Foto von sich veröffentlicht, auf dem sie so natürlich, wie Gott sie schuf, zu sehen ist. Sie trägt einen Bademantel, ihr Haar ist leicht zerzaust und ihr Gesicht hat bis dahin weder Make-up noch Rouge oder Lippenstift zu sehen bekommen. Schließlich entstand der Schnappschuss wohl kurz nach dem Aufstehen.

"Guten Morgen euch allen!", schreibt die Sängerin dementsprechend dazu. Zudem hat sie den Hashtag "Morning Face" ("Vormittags-Gesicht") angehängt. Dabei wirkt sie so natürlich schön, dass in vielen Kommentaren ebenso Bewunderung wie Neid zum Ausdruck auskommt. Nicht wenige würden sich wünschen, am Morgen ebenfalls eine so ansehnliche Erscheinung abzugeben.

Verdankt J.Lo ihre Ausstrahlung mit 51 nur ihren Genen? Oder trägt auch ihr spätes Liebesglück dazu bei? Schließlich scheint sie mit dem Baseballspieler Alex Rodríguez seit inzwischen über drei Jahren glücklich zu sein. Auch verlobt sind die beiden bereits. Nur die Hochzeit wird wohl noch etwas auf sich warten lassen müssen. Wegen der Corona-Krise haben Lopez und Rodríguez ihre geplante Trauung vorerst auf Eis gelegt.