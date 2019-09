Model Jeremy Meeks geht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Der Ex-Sträfling mit den eisblauen Augen will jetzt in Hollywood durchstarten. In einem Thriller spielt er eine Rolle, die er aus seiner eigenen Realität gut kennt.

Seit 2014 das Foto seiner Verhaftung an die Öffentlichkeit gelangte, hat Jeremy Meeks schon viele Frauenherzen höher schlagen lassen. Dank seines guten Aussehens konnte das ehemalige Mitglied der Gang Cribs nach seiner Haftenlassung als Model durchstarten. Jetzt wagt er den Schritt nach Hollywood.

Meeks spielt in "True to the Game 2" das Mitglied einer kriminellen Bande, eine Rolle, die ihm quasi auf den Leib geschrieben ist. Es ist die Fortsetzung von "True to the Game" von 2017, in dem sich ein Drogenbaron in ein junges Mädchen verliebt. Gemeinsam schlagen sich die zwei durch eine Unterwelt aus Drogen, Sex und Geld. Die Filme beruhen auf den gleichnamigen Büchern der US-Autorin Terri Woods.

Single oder nicht?

Weniger klar als seine Karriereambitionen ist Meeks' Beziehungsstatus. Schon kürzlich deutete vieles darauf hin, dass sich der 35-Jährige von seiner Freundin, der Topshop-Erbin Chloé Green, getrennt hat. Zu einem Paparazzo des US-Promiportals "TMZ" sagte er nun allerdings, dass er und die Mutter seines Sohnes Jayden nach wie vor ein Paar seien.

Die 28-jährige Woods verbringt derzeit allerdings mehr Zeit mit dem Polo-Spieler Rommy Gianni als mit Meeks. Die zwei hängen auf einer 150-Millionen-Dollar-Jacht vor Monte Carlo ab und lassen es sich gut gehen. Meeks sieht das angeblich ganz entspannt. In einem neuerlichen Gespräch mit "TMZ" nannte er den Mann einen "Freund".

Meeks wurde über Nacht bekannt, nachdem die kalifornische Polizei ein Foto von ihm bei Facebook veröffentlicht hatte. Das Gang-Mitglied war wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Diebstahls verhaftet worden. Das Foto des "hot felon" ("heißer Verbrecher") wurde millionenfach im Internet geteilt und verschaffte ihm einen Model-Vertrag. 2017 lief Meeks unter anderem bei der New York Fashion Week sowie bei der Mailänder Modewoche für den deutschen Designer Philipp Plein über den Laufsteg. Mit Chloé Woods ist oder war er seit 2017 zusammen, im Juni 2018 kam Sohn Jayden zur Welt.