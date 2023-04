Acht Kandidaten, aber nur vier Finalplätze: Im großen DSDS-Halbfinale legen sich noch einmal alle Gesangstalente so richtig ins Zeug. Am Ende jubeln drei Gefühlsakrobaten und eine Lady in gold – und natürlich auch "Let's Bounce"-Champion "Big N".

Vom DSDS-Wohnzimmer hinaus in die große weite Welt: Nach Dieters ganz persönlicher Nummer-Eins-Hits-Adelung in der vergangenen Woche stehen im Halbfinale die Chartsbreaker der Neuzeit auf dem Programm. Damit die Kandidaten auch sofort wissen, auf was es in der letzten Show vor dem großen Finale ankommt, lässt sich der Format-Chef auf eine halsbrecherische E-Roller-Fahrt quer durchs Studio ein. Tempo, Energie und natürlich viel Gefüüüüühl sollen den Weg zur Krone ebnen. Aber nur vier Gesangstalente dürfen auch nach dem Halbfinale noch vom Titel, 100.000 Euro und einer Tour mit Dieter Bohlen träumen. Für die anderen vier endet das große DSDS-Abenteuer.

Ginge es einzig und allein um die Fähigkeiten am Mikrofon, dann müsste sich Staffelbär Sem sicherlich am wenigsten Sorgen machen. Bei dem 29-jährigen Sympathieträger sind sich alle einig: viel besser kann man eigentlich nicht singen. Sogar in der Stunde des tiefsten Schmerzes (Sems Vater starb kurz vor seinem ersten Live-Auftritt) lässt sich der Favorit nichts anmerken und liefert wieder einmal ab ("Breathe Easy"): "Wir sind doch alle nicht bekloppt! Du kommst sicher ins Finale!", tönt Dieter Bohlen. Bei so viel Gefühl und so viel Kraft in der Stimme zieht sogar Pietro Lombardi seine berühmte Cappy und zeigt der Welt sein blondiertes Haupthaar.

Drama, Emotionen und ganz viel Gold

Aber nicht nur Sem hat seine Hausaufgaben gemacht. Auch Krasavice-Liebling Lorent überzeugt mit viel Drama und noch mehr Emotionen ("Stay With Me"). Ebenso ganz vorne mit dabei im Rennen um den Titel des inoffiziellen Schluchz-Champions sind Wollmützen-Experte Kiyan und Schmollmund-Chanteuse Monika. Während Kiyan alle Anwesenden mit einer Mixtur aus beeindruckenden Tanz-Moves, kantiger Attitüde und smoothem Gesang um den Finger wickelt ("Creeping"), schlüpft Monika in die Rolle von Blumenkind Miley Cyrus ("Flowers"). In goldene Graderobe gehüllt und mit gewohnt stimmlicher Präsenz im Gepäck zieht die 21-jährige Newcomerin aus Salzgitter Jury und Studiogäste gleichermaßen in ihren Bann.

Wo viel Licht ist, da ist bekanntlich auch viel Schatten. Auch wenn sich die anderen vier Kandidaten mindestens genauso reinhauen und alles in die Waagschale werfen, reicht es für Adriane Grande-Fangirl Lawa ("Dangerous Woman"), Dance-Nerd Peris ("Despacito"), Allwetter-Barde David ("When You Say Nothing At All") und Schlagersternchen Aileen ("Achterbahn") am Ende nur für die Plätze fünf, sechs, sieben und acht. Diese sind gleichbedeutend mit dem Ende einer Reise, die um die halbe Welt ging, Höhen und Tiefen mit sich brachte und allen Beteiligten sicherlich bis ans Ende ihres Lebens in Erinnerung bleiben wird.

Sem, Kyian, Llorent und Monika ziehen ins Finale ein

Während die Einen mit glasigen Augen den Heimweg antreten müssen, nehmen die Anderen die letzte Kurve in Richtung Finale. Dieter Bohlen ballt noch einmal beide Fäuste, Katja Krasavice schickt tausende Bad-Bitches-Herzen auf die Reise und Staffel-Partychecker Nikolaos Simediriadis aka "Big N" verneigt sich ein letztes Mal vor dem großen Ganzen: "Mein Leben war schrott. Dank DSDS kann ich endlich wieder lachen!", jubelt der TikTok-Senkrechtstarter. Sekunden später dreht ganz Köln-Ossendorf noch einmal am Rad: "Let's bounce, Motherfucker, let's bounce!", pumpt es durch die Halle. Nächste Woche steht dann die Krönung an. Wer schnappt sich den Titel "DSDS Superstar 2023"? Sem, Kyian, Lorent oder Monika? Wird sind gespannt.