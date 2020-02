Für seine Rubrik "Carpool Karaoke" hat US-Talkmaster James Corden schon so manchen hochkarätigen Promi in seinen Wagen gelockt. Nun ist es aber ausgerechnet eine koreanische Boyband, mit der das Format gerade seine eigenen Rekorde knackt.

Céline Dion, Will Smith, Madonna, Adele, Jennifer Lopez, Justin Bieber, Elton John, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Selena Gomez, Gwen Stefani, Bruno Mars, Usher, Pink, Paul McCartney, Barbara Streisand, Ariana Grande ... sie alle saßen schon im Rahmen der Rubrik "Carpool Karaoke" auf dem Beifahrer- oder Rücksitz von Showmaster James Corden. Doch ausgerechnet sieben junge Südkoreaner sorgen jetzt für einen neuen Rekord des US-Formats.

Seit 2013 stehen sie als BTS gemeinsam auf der Bühne, und das international unfassbar erfolgreich. Nach einer Pause im vergangenen Sommer meldet sich die K-Pop-Combo nun mit ihrem siebten Album zurück und nimmt im Zuge der Promo dafür in James Cordens Auto Platz. Am kommenden Sonntag werden mit RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V und Jungkook alle Mitglieder von BTS dort aus dem Nähkästchen plaudern, aber auch den einen oder anderen fremden oder eigenen Hit anstimmen. Grund genug für ihre weltweit riesige Fangemeinde, im Internet schon jetzt vor Begeisterung darüber Rekorde zu brechen. Allein die Ankündigung der am 25. Februar laufenden "The Late Late Show"-Folge wurde bislang bei Twitter fast 518.000 Mal gelikt und beinahe 210.000 Mal retweetet. Normalerweise bewegen sich die Reaktionen auf die Beiträge der Show im vier- bis maximal fünfstelligen Bereich.

Erste K-Pop-Band bei den Grammys

Bereits Ende Januar waren die Jungs in Cordens Show zu Gast, nachdem sie als erste K-Pop-Band überhaupt - gemeinsam mit Lil Nas X - bei den Grammys aufgetreten waren. Fotos ihres Aufenthalts in Cordens Backstage kamen auf fast 900.000 Likes und 300.000 Retweets. Damit steht wohl jetzt schon fest, dass auch ihr neues Album "Map of the Soul: 7" ein Erfolg wird.

BTS gehören sowieso zu den erfolgreichsten Bands des K-Pop, und das auch außerhalb Südkoreas. Allerdings war das Genre zuletzt durch drei Selbstmorde junger K-Pop-Künstler innerhalb von drei Monaten in Verruf geraten. Im Oktober des vergangenen Jahres nahm sich die 25-jährige Sulli offenbar das Leben. Im Monat darauf wurde der 28 Jahre alte Goo Hara tot aufgefunden, ehe Anfang Dezember auch der ein Jahr jüngere Cha In Ha tot in seiner Wohnung lag. Schuld daran soll der Druck gewesen sein, der auf den K-Pop-Stars lastete. "Die Management-Agenturen kontrollieren deren Privatleben oft bis zu Dating-Verboten; zugleich können die Fans selbst kleinste moralische Ausrutscher nicht verzeihen", schrieb seinerzeit die "taz".

Obendrein wurden Ende des Jahres Jung Joon-young und Choi Jong-hoon zu mehrjährigen Haftstrafen veruteilt, weil sie 2016 eine Frau vergewaltigt und ein Video davon im Internet verbreitet hatten.

Zwei Auftritte in Berlin

All das kann dem Ansehen von BTS allerdings nichts anhaben, wenngleich die Karriere der sieben Sänger für eine Weile auf der Kippe stand. Im vergangenen Sommer gaben sie eine längere Auszeit bekannt, weil Bandmitglied V an "Cholinergischer Urtikaria" leidet, eine chronische Krankheit, die durch Stress ausgelöst wird. Dadurch entstehen auf der Haut juckende Quaddeln, umgangssprachlich wird die Erkrankung auch Schweißallergie genannt.

Für die Fans war schon der Auftritt bei den Grammys die Entwarnung: BTS machen also weiter, und im April wird ihr Album erscheinen. Im Sommer dann geht es auf große Tour, die die siebenköpfige Band auch nach Deutschland führt. Am 11. und 12. Juli spielen sie im Berliner Olympiastadion.