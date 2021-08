Den internationalen Durchbruch schafft Kampfsport-Legende Sonny Chiba in den 1970er Jahren in der "Streetfighter"-Reihe. Während seiner Laufbahn wirkt er an über 200 TV- und Filmproduktionen mit, darunter auch Quentin Tarantinos "Kill Bill". Im Alter von 82 stirbt das Karate-Ass an den Folgen einer Covid-Infektion.

Der japanische Schauspieler Sonny Chiba ist tot. Chiba, der unter anderem einen Auftritt in Quentin Tarantinos Actionfilm "Kill Bill" hatte, starb im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion, wie sein Agent Timothy Beal der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. "Sonny ist gestern an Covid-19 gestorben." Beal sprach von "tragischen Nachrichten": "Er war ein großartiger Freund und unglaublicher Klient. So ein bescheidener, warmherziger und freundlicher Mann."

Chiba wurde 1939 im japanischen Fukuoka geboren und war seit den 1960er Jahren in mehr als 200 TV- und Filmproduktionen zu sehen. Der Kampfkünstler studierte unter dem Karatemeister Masutatsu "Mas" Oyama und war besonders für seine zahlreichen Martial-Arts-Filme bekannt. Er trat später auch in westlichen Produktionen auf. Im Zuge des weltweiten Erfolgs der Kampfsport-Legende Bruce Lee machte Chiba sich in den 1970er Jahren mit der "The Street Fighter"-Trilogie international einen Namen.

In "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" gab Chiba 2006 einen Yakuza-Boss. Vermutlich wird er hiesigen Filmfans, die mit Martial-Arts-Filmen weniger anfangen können, aber vor allem für eine ganz bestimmte Rolle in Erinnerung bleiben. In "Kill Bill - Volume 1" von Quentin Tarantino spielte er den Waffenschmied Hattori Hanzo, der für Hauptdarstellerin Uma Thurman ein Schwert anfertigt.