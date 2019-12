Bekannt aus "One of Us"

Bekannt aus "One of Us" Kinderstar Jack Burns stirbt mit 14 Jahren

Die Nachricht ist für viele ein Schock. Jack Burns, schottischer Kinderstar, den Zuschauer insbesondere aus der Netflix-Serie "One Of Us" kennen, ist tot. Zunächst ist völlig unklar, weshalb er mit gerade mal 14 Jahren starb. Sein Tod soll allerdings nicht "verdächtig" sein.

Der schottische Kinderstar Jack Burns ist im Alter von 14 Jahren überraschend gestorben. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, wurde Burns bereits am 1. Dezember leblos in seinem Elternhaus in Greenock aufgefunden.

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Laut Behörden wird der Tod des Teenagers jedoch nicht als "verdächtig" eingestuft. Burns wurde unter anderem durch mehrere BBC-Produktionen bekannt und spielte auch in der Netflix-Serie "One of Us" mit.

Der Bruder des "Outlander"-Schauspielers Rory Burns machte neben seiner Karriere als Darsteller eine Ausbildung zum Ballett-Tänzer bei der Elite Academy of Dance in Greenock und beim Royal Conservatoire in Glasgow. Auch die beiden Tanz-Akademien bestätigten mittlerweile den Tod ihres Schützlings.

Öffentliche Beisetzung

In emotionalen Facebook-Posts verabschiedeten sich die beiden Einrichtungen von dem 14-Jährigen. "Schweren Herzens teilen wir heute diese Information mit Ihnen. Vergangene Woche, Die Beerdigung soll am heutigen Donnerstag stattfinden. Auf tragische Weise haben wir unseren sehr geliebten Schüler Jack Burns am Sonntag, den 1. Dezember verloren. Jack war für alle bei Elite eine Inspiration und berührte die Herzen von allen, die seit 2012 das Vergnügen hatten, mit ihm zu arbeiten und zu tanzen", schrieb etwa die Akademie in Greenock.

Die Beerdigung soll bereits am heutigen Donnerstag stattfinden. Wie das Interneportal "Glasgow Live" berichtet, werden unter anderem Hunderte junge Tänzer aus Glasgow zu der Beisetzung erwartet. Die Eltern des Jungen sollen laut einer Facebook-Mitteilung der UK Theatre School Performing Arts Academy erklärt haben, jeder, der von Jack Burns persönlich Abschied nehmen wolle, sei willkommen.