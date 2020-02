Filme hat Kirk Douglas in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr gedreht. Das brauchte er auch nicht, hatte er doch auch so bereits ein hübsches Sümmchen an Vermögen angespart. Nun wird bekannt, wem er es größtenteils hinterlässt. Seine Kinder, darunter Sohn Michael, sind es nicht.

Kirk Douglas galt schon zu Lebzeiten als großer Wohltäter. Daran hat sich auch nach seinem Tod nichts geändert. So wird der Großteil seines auf rund 80 Millionen Dollar (rund 74 Millionen Euro) geschätzten Vermögens der Wohlfahrt zugutekommen. Das berichtet das US-Portal "Page Six".

Demnach sollen 70 Millionen Dollar (etwa 65 Millionen Euro) an die "Douglas Foundation" gehen, die der Star vor fast 60 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Anne ins Leben rief. Auf diese Weise sollen ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles und eine Einrichtung für notleidende Kinder finanziell unterstützt werden. Zudem helfe das Geld, unterprivilegierten jungen Menschen ein Stipendium an der St. Lawrence Universität (Bundesstaat New York) verleihen zu können.

Vier Kinder aus zwei Ehen

Dem Bericht zufolge wird Sohn Michael Douglas kein Geld von seinem berühmten Vater erben. Der Oscarpreisträger und "Wall Street"-Mime soll selbst rund 300 Millionen Dollar (etwa 277 Millionen Euro) schwer sein.

Kirk Douglas war am 5. Februar im Alter von 103 Jahren gestorben. Vor allem in den 50er- und 60er-Jahren war er einer der berühmtesten Schauspieler Hollywoods. Zu den bekannten Filmen, in denen er mitwirkte, gehören etwa "Wege zum Ruhm", die Filmbiografie "Vincent Van Gogh - Ein Leben in Leidenschaft" und das Monumentaldrama "Spartacus".

Kirk Douglas war zweimal verheiratet und hatte insgesamt vier Kinder. Aus der ersten Ehe mit Diana Dill stammt neben Sohn Michael auch der Sohn Joel, der als Produzent ebenfalls im Filmgeschäft tätig ist. Aus der zweiten Ehe mit Anne Buydens gingen zwei weitere Söhne hervor. Einer von ihnen, Eric Douglas, starb bereits 2004 nach langjährigen Alkohol- und Drogenproblemen.