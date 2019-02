Mit der Aktion hat Kit Harington seiner Ehefrau offenbar keinen Gefallen getan - und sich selber auch nicht. Weil der "Game of Thrones"-Star ihr das Ende der Erfolgsserie verraten hat, sprach Rose Leslie mehrere Tage kein Wort mehr mit ihm.

Die letzte Staffel von "Game of Thrones" startet am 14. April. Wie es mit den geliebten Figuren in der Serie zu Ende geht, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Einer der wichtigsten Schauspieler der Show konnte das aber offenbar nicht für sich behalten. Kit Harington alias Jon Schnee verriet in einer "Kiss FM"-Radioshow, dass seine Ehefrau Rose Leslie tagelang nicht mit ihm gesprochen habe, nachdem er das Ende verraten hat.

"Ich habe meiner Frau letztes Jahr erzählt, wie es endet, und sie hat etwa drei Tage lang nicht mit mir gesprochen", erzählt der 32-Jährige in der Show. Dabei habe sie ihn gefragt, sagt Harington weiter. Rose Leslie war von 2012 bis 2014 ebenfalls in "Game of Thrones" zu sehen. Seit vergangenem Sommer sind die beiden Schauspieler verheiratet.

Harington selbst weiß offenbar noch nicht, wie zufrieden er mit dem Ende der Erfolgsserie ist. Er könne nicht sagen, ob er glücklich sei oder nicht, sagt er in dem Radio-Interview. "Ich glaube nicht, dass es wirklich um glücklich oder traurig geht." Er sei zufrieden damit, wie es gelaufen sei, "aber ich weiß nicht, ob ich wirklich zufrieden bin, bevor ich es gesehen habe."

Mit dem Wissen über das Ende herumzulaufen, bevor es alle anderen erfahren, gefalle ihm aber, gab Harington zu: "Ich weiß es und niemand anderes weiß es. Ich weiß, wie es endet. Ja, ich denke, es wird bahnbrechend sein." So ganz stimmt diese Aussage aber nicht - schließlich weiß es jetzt auch seine Frau, ob sie will oder nicht.