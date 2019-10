Männer dürfen derbe sein. Sie dürfen schwitzen und grölen und, ja, sie dürfen auch das Alphabet rülpsen - vielleicht nicht am Arbeitsplatz, doch aber in den eigenen vier Wänden. Bei Frauen sieht das anders aus. Jetzt amüsiert Kourtney Kardashian mit einem ungewöhnlichen Talent.

Einfach mal wegfahren mit den Mädels, so hatte sich Kourntey Kardashian das gedacht und so kam es auch. Doch zwischen Palmen und Margaritas kam es in ihrer Clique zum Streit. Die neueste Folge der Reality-Serie "Keeping Up With the Kardashians" zeigt die Frauen zankend. Doch neben dem hochstilisierten Drama wusste das Format mit einer unerwarteten Offenbarung der ältesten Schwester Kourtney Kardashian zu amüsieren. Ihre jüngere Schwester Khloé Kardashian hatte sie in Erklärungsnot gebracht.

Was sie am meisten an Kourtney möge, führte Khloé Kardashian aus, sei, dass diese mit ihrer Vagina das Alphabet pupsen könne. "Das ist eine Lüge", wollte eine von Kourtneys Freundinnen die Geschichte korrigieren, doch Kourtney selbst bestätigte, was ihre Schwester erzählt hatte. "Lass es uns heute Abend machen!", sagte sie laut des britischen Portals Metro.

"Weiß, wie ich da Luft reinbekomme"

Kourtney Kardashians unkonventionelles Talent dürfte viele überraschen. Angeblich lernt man so etwas allerdings ganz einfach im Ferienlager. So erklärte es jedenfalls Khloé Kardashian, und ihre Schwester widersprach ihr wohl nicht. "Aber muss man da nicht irgendwie erst Luft reinbekommen?", soll eine der anwesenden Frauen gefragt haben, weil weiterhin Unklarheiten bestanden. "Ich weiß schon, wie ich da Luft reinbekomme", habe Kardashian wissend geantwortet.

Vor laufenden Kameras wollte Kourtney Kardashian ihr Kunststück dann wohl doch nicht vorstellen. Die Folge "Keeping Up With the Kardashians" musste ohne ein ABC-Lüftchen auskommen. Vielleicht haben die berühmten Schwestern ja trotzdem einen neuen Trend losgetreten - es wäre nicht das erste Mal.