Angeblich ist Kristen Stewart ja wieder mit Stella Maxwell zusammen. Jetzt allerdings tauchen Fotos der Schauspielerin auf, die sie beim Küssen mit einer anderen Frau zeigen.

Kristen Stewart und Stella Maxwell waren doch gerade erst zum zweiten Mal zusammengekommen. Nun scheint schon wieder alles aus zu sein zwischen der Schauspielerin und ihrer Model-Freundin. Zumindest knutscht Stewart jetzt eine andere Frau.

Ist Stella Maxwell doch wieder Single? (Foto: imago images / PA Images)

Das US-Promimagazin "People" veröffentlichte Paparazzi-Fotos der "Twilight"-Darstellerin, auf denen sie die Drehbuchautorin Dylan Meyer küsst. Entstanden sein sollen die Aufnahmen laut "People" vergangene Woche in New York. Stewart trägt darauf Jeansshorts, ein gelbes Shirt und schwarze Chucks, Meyer ist in ein schwarzes Tanktop, Shorts und weiße Vans gekleidet. Die zwei sitzen auf der Stufe vor einer Tür mit einem gekühlten Getränk in Plastikbechern neben sich. Allerdings wirkt die Zärtlichkeit der beiden nicht so richtig liebevoll. Eher scheint Meyer auf dem Foto ein wenig überrumpelt zu sein von Stewarts Annäherung.

Maxwell, Dinkin, Meyer

Kristen Stewart und das Victoria's-Secret-Model Stella Maxwell waren seit 2017 ein Paar. Schuld an der Trennung im Dezember 2018 war angeblich Stewarts Job. Sie hatte 2018 in der Neuauflage von "Charlie's Angels" mitgespielt, die in Deutschland gedreht wurde, und aus diesem Grund nur weniger Zeit für ihre Freundin. Im April wurde sie dann beim Coachella-Musikfestival mit der Stylistin Sara Dinkin gesichtet - ebenfalls küssend und händchenhaltend.

Dann aber fanden Stewart und Maxwell wieder zusammen. Zunächst freundschaftlich, doch bald wurden die zwei gemeinsam in innigen Posen auf einer Jacht vor der Amalfiküste gesichtet. Stewarts möglicherweise neue Freundin, Dylan Meyer, war unter anderem an den Drehbüchern zu mehreren Kurzfilmen und der Mini-Serie "Miss 2059" beteiligt.