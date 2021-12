1984 schafft George Michael einen Song für die Ewigkeit, ganz streng kalkuliert. "Last Christmas" ist der Versuch, sich künstlerisch unsterblich zu machen. Es gelingt. 37 Jahre nach der Geburt des Stücks und fünf Jahre nach dem Tod des Künstlers schafft es der Song nun an die Spitze der deutschen Charts.

Der Weihnachtshit "Last Christmas" von Wham! hat es 37 Jahre nach seiner Veröffentlichung erstmals an die Spitze der deutschen Single-Charts geschafft. Dies teilte GfK Entertainment am Donnerstag mit. Das britische Pop-Duo mit George Michael und Andrew Ridgeley hat den Song 1984 herausgebracht. Seit vielen Jahren erzielt er zur Weihnachtszeit Top-Platzierungen in den Charts und ist laut GfK Entertainment mit 153 Wochen das am häufigsten platzierte Lied der deutschen Charts-Geschichte. Doch zum Spitzenplatz hatte es bisher nie für den Klassiker gereicht. 1984 stieg der Song auf Platz 7 ein, im vergangenen Jahr reichte es nur zu Platz 2 - hinter "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey.

George Michael hatte den Hit damals ganz kalkuliert geschrieben: "George ist damals mit einer klaren Aufgabenstellung an das Projekt herangegangen: Ich will ein Weihnachtslied komponieren, das man noch Jahre später hören wird", erzählte sein Wham!-Partner Andrew Ridgeley in seinen Memoiren. "Das war eine Herausforderung für ihn. "Einige der größten Künstler hatten es geschafft, mit solch einem Hit unsterblich zu werden. Er wollte in einer Reihe stehen mit Bing Crosby, Paul McCartney oder Slade. Er hat es geschafft."

Weitere Klassiker in den Charts

21 Jahre alt war der als Georgios Kyriakos Panayiotou geborene Brite mit griechischen Wurzeln da erst alt. Acht Millionen Dollar soll er später jährlich alleine mit den Tantiemen für "Last Christmas" verdient haben. 2016 starb Michael im Alter 53 Jahren - einen Tag nach Weihnachten. Bis 2086 werden die Tantiemen nun an die Nachkommen des erfolgreichen Popmusikers, der mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft hat, ausgeschüttet. Dann, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, wird sein Song zum Allgemeingut.

Auch hinter "Last Christmas" weihnachtet es in den Singlecharts sehr: "All I Want For Christmas Is You" verbringt Weihnachten in diesem Jahr auf Rang zwei, dahinter folgen "Driving Home for Christmas" von Chris Rea und "Merry Christmas" von Ed Sheeran & Elton John. In den Album-Charts setzt sich Fynn Kliemann mit "Nur" durch und lässt Rapper Bushido ("Sonny Black II") knapp hinter sich, wie GfK Entertainment weiter mitteilte. Für Kliemann ist es die zweite Nummer-eins-Platte nach "POP". Weiterhin gut im Geschäft sind Abba ("Voyage", drei), Adele ("30", vier) und Helene Fischer ("Rausch", fünf).