Schon vor einigen Wochen verkündet Lena Dunham, wieder in festen Händen zu sein. Details über ihre neue Liebe verrät sie allerdings nicht - bis jetzt. Mit einer Fotostrecke macht sie dem Musiker eine Liebeserklärung zum 35. Geburtstag.

Lena Dunham möchte ihre Liebe nicht länger geheim halten. Auf Instagram teilte die Schauspielerin nun erstmals eine Bilderstrecke von sich und ihrem Partner Luis "Lulu" Felber. "Alles Gute zum Geburtstag, Luis", schrieb Dunham auf Spanisch dazu. Felber hat britische und peruanische Wurzeln.

Zu den Bildern, auf denen die beiden 35-Jährigen teilweise mit Dunhams Hund oder aber ganz sexy in schwarzen Netz-Outfits posieren, teilt sie einen Lobgesang auf ihren Liebsten. "Jeder, der mit dir in Kontakt kommt - sei es kreativ, emotional oder aus Versehen - hat Glück. Aber ich bin die Glücklichste", so der US-Star.

Nach wenigen Stunden konnte der Post schon knapp 50.000 Likes sammeln. Viele von Dunhams Freunden, wie Schauspieler Tommy Dorfman, Schauspielerin Bella Ramsey und Model Tara Lynn kommentierten ihn mit Emojis. "Ich freue mich so für dich, Lena, und alles Gute zum Geburtstag, Luis", schrieb Tom Hanks' Ehefrau Rita Wilson derweil.

Dunham hatte vergangenen April im Interview mit der "New York Times" erwähnt, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Den Namen ihres Freundes nannte sie damals jedoch nicht. "Es geht schon ein paar Monate ... Ich bin sehr glücklich", erzählte sie der Zeitung. Felber ist Musiker und veröffentlicht seine Kunst unter dem Namen Attawalpa, inspiriert von Inka-König Atahualpa.