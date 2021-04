Bald feiert Lena Gercke den ersten Geburtstag von Töchterchen Zoe. In einer Fragerunde mit Fans verrät das Model in den sozialen Medien nun, dass die Schwangerschaft körperlich durchaus eine Herausforderung war. 20 Kilogramm nahm sie währenddessen zu.

Im Juli wird die kleine Tochter von Lena Gercke und ihrem Freund Dustin Schöne ein Jahr alt. Die 33-Jährige wird nicht müde, ihr Babyglück immer wieder mit ihren Fans bei Instagram zu teilen, auch wenn so ein Mutterleben durchaus anstrengend sein kann. Das war sogar schon die Schwangerschaft, wie das Model kürzlich in einer Fragerunde mit ihren Followern verriet. Immerhin musste sie plötzlich deutlich mehr Körpergewicht mit sich herumtragen.

So sah Gerckes Bauch zwei Wochen vor der Geburt aus. (Foto: instagram.com/lenagercke)

"Unglaubliche 20 Kilos" hat sie mit Zoe im Bauch zugenommen, sagte Gercke in ihrer Instagram-Story, zu der sie prompt auch ein Foto postete, das sie zwei Wochen vor der Entbindung mit riesigem Babybauch im Bikini zeigte.

"Das dauert alles"

Wie sie weiter erklärte, habe sie sich nach der Geburt von ihrem Gewicht nicht stressen lassen. Diese Botschaft sendete sie mit diesem Bild schon damals und erklärte im Gespäch mit RTL: "Da ist auch jeder Körper anders und da sollte man sich auch gar keinen Druck und gar keinen Stress machen (...) Das dauert alles (...) Bei der einen geht das schneller, bei der anderen dauert das ein bisschen länger."

Nach der Geburt müssen sich Körper und vor allem Gebärmutter nämlich regenerieren und zurückbilden, so Gercke nun weiter. Dabei würden zwar bestimmte Übungen helfen, doch habe sie selbst diese öfter mal schleifen lassen. "Ich habe nämlich viel zu früh wieder damit aufgehört. Ich habe nur circa zwei bis drei Monate Rückbildung gemacht und das war viiiiiel zu kurz. Mein Beckenboden ist jetzt nach neun Monaten leider immer noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte", gab sie zu. Und fügte an: "Ich darf immer noch nicht joggen. Und ich habe einfach viel zu wenig dafür gemacht, dass ich mich jetzt dazu entschlossen habe, das Thema wieder anzugehen und mache ein bis zweimal in der Woche Rückbildungsübungen mit einer Trainerin."