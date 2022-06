Als Model ist Leni Klum bereits erfolgreich. Doch die 18-Jährige will auch noch etwas Handfestes lernen. Nun hat die Tochter von Heidi Klum ihren High School Abschluss in der Tasche. Damit rückt ihr Traum von einem Innenarchitektur-Studium ein Stück näher.

Leni Klum hat die Pacifica Christian High School in Santa Monica in Kalifornien abgeschlossen. Das hat das 18-jährige Model auf Instagram gepostet. Mit ihrem Zertifikat in der Hand posiert sie freudestrahlend in einem blauen Talar und Hut für die Kamera. Zu dem Beitrag schreibt sie nur "Jahrgang 2022" und ein blaues Herz.

Den Post kommentierte ihr leiblicher Vater Flavio Briatore mit vier Applaus-Emojis. Ihre Mutter hingegen teilte den Moment der Zeugnisvergabe auf ihrem Profil. Zu dem Video, auf dem Leni lächelnd Hände schüttelt und für die Kameras posiert, schrieb die 49-Jährige: "Ich bin sehr stolz auf dich." Doch damit nicht genug: Auch wie Leni traditionell ihre Kappe in die Luft wirft, teilte die Model-Mama mit ihren 9,5 Millionen Followern auf Instagram. Die Kommentare für beide Videos hat der ehemalige "Victoria's Secret"-Engel ausgestellt.

Leni Klum stammt aus der Beziehung ihrer Mutter mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Briatore, mit dem Heidi Klum für rund ein Jahr liiert war. Ihr späterer Ehemann, Sänger Seal, adoptierte Leni. Im Dezember 2020 präsentierte sie sich für die Januar-Ausgabe auf dem Cover der deutschen "Vogue". Damit wagte sie den Sprung in die Öffentlichkeit, aus der sie vorher herausgehalten wurde.

Seither kann das Nachwuchsmodel einen Erfolg nach dem anderen verzeichnen. Doch sie möchte sich nicht nur auf ihre Modelkarriere konzentrieren. In einem Doppelinterview mit ihrer Mutter in der "Bild"-Zeitung erzählte Leni, dass sie "total happy" sei, erst vor Kurzem an ihrer Wunsch-Universität aufgenommen worden zu sein. Sie hoffe, dass sie einen Abschluss in Innenarchitektur bekomme.