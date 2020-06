Wir kennen Lilly Becker bereits in zahlreichen Rollen. Als Ex von Boris zum Beispiel. Oder aber als ... ähh. Nun jedenfalls zeigt sie uns eine ganz neue Seite von sich, indem sie uns im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert.

So ein bisschen Magie kann doch nie schaden. Dann könnte Boris Becker zum Beispiel seine Gläubiger verhexen. Er und Lilly könnten ihre Ehe wieder heil zaubern. Oder sie könnte die Erinnerung an ihren verhunzten Auftritt bei "Schlag den Star" am vergangenen Wochenende, als sie Sylvie Meis unterlag und wegen einer Spielpanne unschön ins Fluchen geriet, einfach bei allen weg blitzdingsen.

Tatsächlich ist Lilly Becker unter die Illusionisten gegangen. Eine Kostprobe ihres Könnens liefert sie nun auf ihrer Instagram-Seite in Form eines kurzen Clips. Wir werfen zunächst einen Blick ins Badezimmer. Von der Seite greift die offenbar komplett nackte Lilly Becker zu einem gestreiften Handtuch, das auf dem Halter hängt und schwingt es sich um die Hüften, ehe sie vollständig ins Bild tritt.

Auf nach Las Vegas?!

Weiter geht es wie eigentlich bei jedem Zaubertrick - mit Ablenkung. Lilly Becker wedelt ein bisschen mit dem Handtuch hin und her und hoch und runter, macht ein paar Schritte vor und zurück und lässt plötzlich - schwupp - den Sichtschutz fallen. Doch siehe da: Wider Erwarten ist sie nicht etwa nackt, sondern in kompletter Ausgehmontur, frisiert, im kleinen Schwarzen und mit hochhackigen Overknee-Stiefeln.

Ob Las Vegas wohl schon bei ihr angeklopft hat? Das wissen wir leider nicht. Fest steht dagegen, dass Lilly Becker in zwei Wochen ihren 44. Geburtstag feiert. Auch den könnte sie, selbst wenn sie wollte, nicht hinfort zaubern. Aber zumindest das Show-Programm an ihrem Ehrentag scheint gesichert. Dafür sorgt Lilly Becker am besten einfach selbst. Abrakadabra!