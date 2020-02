Ende gut, alles gut. Das scheint sich in diesem Fall mal wirklich zu bewahrheiten. Um eine Begleitung zum Wiener Opernball zu finden, brauchte Richard Lugner in diesem Jahr mehrere Anläufe. Doch sein jetziger Stargast, Schauspielerin Ornella Muti, erfüllt offenbar alle Ansprüche.

Die dritte Wahl von Richard "Mörtel" Lugner scheint sich zu einem echten Hauptgewinn für den diesjährigen Wiener Opernball zu entwickeln. Der 87-Jährige ist von seinem Ballgast Ornella Muti zumindest schwer begeistert. "Sie ist super, sie ist der netteste Star, den wir je hatten, sie macht alles mit", sagte der Bauunternehmer laut "Kronen Zeitung" über die italienische Schauspielerin.

Ja, Muti macht anscheinend wirklich fast alles mit. (Foto: imago images/SKATA)

Wie die österreichische Zeitung außerdem berichtet, holte "Mörtel" die Filmdiva am Dienstag persönlich aus Genua in Italien ab. Von dort aus flogen die beiden gemeinsam mit einem Privatjet nach Wien. Dass Muti die Kosten für den Transfer zum Flughafen nach Genua sowie für die VIP-Lounge selbst übernommen haben soll, dürfte Lugner ebenfalls gefallen haben.

Tafelspitz und Sachertorte

Auch ihr Opernballkleid "Bella Ornella" inklusive eigener Stylistin habe Muti mit dabei, heißt es. Die Schauspielerin, berühmt für Filme wie "Der gezähmte Widerspenstige", hat es dem österreichischen Geschäftsmann laut "Kurier" offenbar schwer angetan: "Sie ist ein Traumgebilde ohne irgendwelche Probleme. Sie ist perfekt in Deutsch, spricht aber lieber Englisch."

Die Gespräche auf Englisch führten sie abends im Hotel Sacher in Wien, in dem dann Tafelspitz serviert wurde. "Danach gab es Sachertorte mit Schlagobers", so Lugner.

Zwei Absagen für "Mörtel"

Nach den Absagen von Skirennfahrerin Lindsey Vonn und einer anderen unbekannten Prominenten konnte "Mörtel" dann also doch noch seinen obligatorischen Stargast verbuchen. Seit Jahrzehnten lädt der 87-Jährige traditionell berühmte Frauen wie Kim Kardashian oder Sophia Loren zum Wiener Opernball und macht daraus ein Spektakel.

Das Großevent findet am Donnerstag in der Wiener Staatsoper statt. Es markiert den gesellschaftlichen Höhepunkt der Ballsaison im Wiener Fasching.