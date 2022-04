Madonna stürzt sich nach der Trennung in die Arbeit.

Fast vier Jahre lang sind Madonna und Ahlamalik Williams ein Paar. Nun sollen sich die Popdiva und ihr Tänzer getrennt haben. Böses Blut wird es deswegen aber wohl nicht geben, war es offenbar doch eine Trennung im Guten. Und die 63-Jährige hat auch so genug zu tun.

Zum ersten Mal begegneten sich Madonna und Ahlamalik Williams im Jahr 2015, ehe sie drei Jahre später erstmals miteinander ausgingen. Nun sollen sich die Queen of Pop und der 28-jährige Tänzer getrennt haben, wie unter anderem "The Sun" berichtet.

Das britische Blatt zitiert dann auch eine anonyme Quelle, laut derer sich die 63-Jährige nach der Trennung direkt ins soziale Leben gestürzt und Familie und Freunde getroffen haben soll, um sich abzulenken. "Sie hat einen vollen Terminkalender, arbeitet an ihrem bevorstehenden Biopic, an neuer Musik und kümmert sich um ihre Familie", heißt es dort. Und weiter heißt es, dass die Beziehung zu Williams bereits seit einer Weile gewackelt habe. Zwar sei zwischen den beiden Ex-Partnern "immer noch viel Liebe", dennoch hätten sie wohl einvernehmlich beschlossen, sich zu trennen.

"Stark genug, ihn gehen zu lassen"

In der Story auf ihrem Instagram-Account hat Madonna bislang lediglich eine kryptische Nachricht per Texttafel hochgeladen, die allerdings auf die Trennung anspielen könnte. "Karma sagte: Wenn jemand in deinem Leben nicht der Richtige für dich ist … wird Gott ihn benutzen, um dich zu verletzen, bis du stark genug bist, ihn gehen zu lassen", steht dort aktuell geschrieben.

Ahlamalik Williams, geboren im kalifornischen Sacramento, ist ein Tänzer und Choreograf und war an verschiedenen Shows beteiligt, darunter Madonnas "Madame X"-Tour 2019. Als die Sängerin begann, den gut 35 Jahre jüngeren Williams zu daten, glaubten die wenigsten wohl daran, dass diese Beziehung überhaupt so lange halten würde. Doch immer wieder sah man die zwei sehr vertraut und glücklich miteinander in ihren Instagram-Storys.

Zum ersten Mal zeigten sich die zwei im September 2019 dann auch der Öffentlichkeit. Im Dezember darauf bestätigte Williams' Vater die Beziehung. "Liebe kennt kein Alter", sagte Drue Williams damals. "Mein Sohn lebt 'la vida loca' und ich freue mich einfach für ihn."