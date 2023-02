(Foto: Frazer Harrison/Getty Images / Spot on)

Bei der Grammy-Verleihung sorgt Madonna mit neuem Look für Entsetzen. Fans und Schönheitschirurgen sind sich sicher: Die Sängerin hat sich unters Messer gelegt. Die 64-Jährige will die Vorwürfe aber nicht auf sich sitzen lassen und nimmt ihre Kritiker nun mit einem Foto aufs Korn.

Mit ihrem veränderten Aussehen hat Madonna bei den Grammys Anfang Februar für Aufregung gesorgt. Der Grund: Die Sängerin war mit ihrem glatten Gesicht, unnatürlich prallen Lippen und Wangen kaum wiederzuerkennen. Es folgten hämische Kommentare im Netz, viele spekulierten darüber, ob die Sängerin noch schnell dem Schönheitschirurgen einen Besuch abgestattet hatte.

Nachdem sich die 64-Jährige schon wenige Tage nach der Preisverleihung gegen die Kommentare im Netz gewehrt hatte, legt sie nun noch einmal nach. "Guckt mal, wie süß ich jetzt bin, wo die Schwellung von der Operation zurückgegangen ist. Lol", schreibt sie mit einem Tränen lachenden Emoji zu einem Twitter-Foto von sich, auf dem sie mit verschränkten Armen in die Kamera blickt. Tatsächlich sieht ihr Gesicht schlanker aus als bei den Grammys. Ob sie mit der Aufnahme indirekt eine Gesichtsstraffung bestätigen oder lediglich zeigen möchte, wie sie aus einem anderen Winkel aussieht, weiß nur sie selbst.

Langes Objektiv schuld an Aussehen?

Ihr straffes, aber aufgedunsen wirkendes Antlitz hatte die Queen of Pop in einer ersten Stellungnahme nach den Grammys mit den langen Objektiven der Pressefotografen erklärt. Diese würden "jedes Gesicht verzerren", schrieb sie zu einem Instagram-Video mit Aufnahmen des Abends, bevor sie sich über "Altersdiskriminierung" und "Frauenfeindlichkeit" beklagte. Die Welt weigere sich, "Frauen über 45 zu feiern" und verspüre das Bedürfnis, "sie zu bestrafen, wenn sie weiterhin willensstark, fleißig und abenteuerlustig sind", so die Sängerin.

Schönheitschirurgen gehen schon lange davon aus, dass sich Madonna regelmäßig unters Messer legt, um jugendlicher auszusehen. So erklärte etwa der US-Arzt Michael Horn, es sei für ihn offensichtlich, dass sich die Sängerin einem Gesichtslifting unterzogen habe, "weil ihre Haut straff und ohne Falten zurückgezogen aussah". Zudem habe Madonna seiner Meinung nach an ihrer Nase werkeln lassen. Des Weiteren gehe er davon aus, dass sie ein Augenbrauenlifting machen ließ und sich "übermäßig" viele "Füllstoffe und Botox" spritzen lasse, sagte er vor Kurzem der "Daily Mail".