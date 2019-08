Mit ihrem Alter Ego "Madame X" hat sich Madonna neu erfunden. Eine ausgeklügelte Tour soll Stimmen, die ihre vergangenen Auftritte kritisierten, zum Verstummen bringen. Doch bis es so weit ist, müssen sich ihre Fans noch gedulden.

Ihr letzter großer Auftritt war weniger glamourös: Für ihren Auftritt beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Israel musste Madonna viel Kritik für ihre stimmliche Leistung einstecken. Mit ihrer für diesen September geplanten "Madame X"-Tour wollte die "Queen of Pop" endlich wieder in die positiven Schlagzeilen geraten. Doch nun wird auch in diesem Zusammenhang eine Panne bekannt und ihre Fans müssen sich länger gedulden.

Wie der Tour-Promoter Live Nation in einem Statement mitteilt, das "Variety" vorliegt, verzögert sich der Start einige Wochen. "Höchst spezialisierte Elemente der Produktion" seien für die Terminverschiebung verantwortlich. Zuschauer, die zu Madonnas Auftritten ins BAM Howard Gilman Opera House in Brooklyn, New York, kommen wollten, müssen noch einmal ihren Terminplaner zücken.

Denn die Auftritte am 12. und 14. September wurden auf den 10. und 12. Oktober verschoben. Die Show am 15. September wurde sogar ganz gestrichen. Das Konzert am 17. September soll damit der Tour-Auftakt werden.

"Madame X ist eine Perfektionistin und ihre Fans verdienen nur das Beste. Danke für eure Geduld", schrieb Madonna im Namen ihres neuen Alter Ego auf Instagram. Madame X ist eine konzipierte Rolle einer "Geheimagentin, Tänzerin, Professorin, Staatsoberhaupt, Haushälterin, Pferdesportlerin und Gefangenen" mit Augenklappe. Das gleichnamige Album ist am 14. Juni 2019 erschienen.