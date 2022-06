Jahrelang ist es still um den Beziehungsstatus von Marcus Schenkenberg - doch nun postet der Schwede überraschend ein Foto seines neugeborenen Sohnes. Das Topmodel ist unerwartet Vater geworden. Wer die Mutter ist, verrät der 53-Jährige allerdings nicht.

Vaterfreuden bei Marcus Schenkenberg: Das schwedische Topmodel ist überraschend Papa geworden. Die freudige Nachricht teilte der 53-Jährige mit einem niedlichen Foto auf Instagram. Darauf ist sein Kind in eine helle Babydecke gehüllt und schaut verschlafen in die Kamera. Schenkenberg verriet bereits den Namen seines Sohnes: "Willkommen auf der Welt, mein wunderschöner kleiner Junge Collin!", schrieb er zu seinem Post.

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche. Das dänische Fotomodell Heidi Albertsen schrieb: "Glückwünsche! Er ist sehr hübsch!" Schauspielerin Natalia Avelon freute sich ebenfalls mit dem frischgebackenen Vater: "Oh, das sind so gute Neuigkeiten, Marcus! Willkommen auf unserem kleinen Planeten, Collin! Ich wünsche dir alles Gute auf dieser Welt." US-Schauspielerin Angelica Bridges fiel die Ähnlichkeit von Vater und Sohn auf: "Großartig! Glückwünsch! Ein weiteres Supermodel, dein Mini-Ich!"

Schenkenbergs Manager erklärte der "Bild"-Zeitung: "Es ist ein Überraschungskind! Marcus ist sehr glücklich." Es sei schon immer der "Traum" des Models gewesen, "Vater zu werden". Schenkenberg sei "immer davon ausgegangen, wenn es passiert, dass es dann ein Überraschungskind wird". Wer die Mutter des Kindes ist, ist nicht bekannt.

Schenkenberg hatte in der Vergangenheit bereits viele Beziehungen mit Prominenten. Unter anderem soll er mit Mariah Carey, Nicky Hilton, Victoria Silvstedt und Jessica Simpson liiert gewesen sein. Von 2000 bis 2001 war er in einer Beziehung mit Baywatch-Star Pamela Anderson. 2011 stellte er dann seine Freundin - eine Schmuckdesignerin aus New Jersey - in einem Interview mit RTL vor. Ob die beiden noch zusammen sind, ist unklar - nach einer Trennung im Jahr 2012 kam das Paar offenbar 2013 wieder zusammen. Seitdem ist es still um das Liebesleben des Schweden geworden.